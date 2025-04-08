Челябинские таланты: лучшие фильмы и сериалы с участием Робака, Оболдиной и Ярушина

Рейтинговыми сериалами с челябинцами стали «Пробуждение» и «Телохранители»

08 апреля 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Сериал с Робаком «Пробуждение», по оценкам зрителей, является хорошей кинокартиной Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уроженцы Челябинской области, актеры Александр Робак, Станислав Ярушин и актриса Инга Оболдина, покорили российские экраны, пройдя путь от эпизодических ролей и участия в КВН до главных персонажей в рейтинговых сериалах. Об игре Робака в «Брат-2», Оболдиной в сериале о челябинских боксерах, Ярушина в ситкоме «Универ» и о лучших киноработах этой звездной тройки — в подборке URA.RU. Александр Робак: от эпизода в «Брат-2» до рейтинговых сериалов Александр Робак — известный российский актер, продюсер и режиссер, чья карьера тесно связана с Челябинской областью. Он родился в Златоусте. Снимается в кино с 1998 года. Начало: вечная классика Фильм «Брат-2» (2000 год). Рейтинг — 8.3* Роль Робака в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2» была эпизодической. В начале фильма он возле машины Hummer читал стих Михаила Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой», а главный герой Данила Багров, проходящий мимо, остановился и послушал его. Фильм рассказывает о приключениях Багрова, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший, в Америке. В кинокартине он пытается помочь своим друзьям, столкнувшимся с несправедливостью. Лучшие сериалы с Робаком «Пробуждение» (2021) — 8.3 В этом сериале Александр Робак исполняет роль Ивана Пушкина, работника полиции и друга главного героя, следователя Павла Фролова, который попадает в сложную ситуацию: после автокатастрофы он начинает жить одновременно в двух реальностях. В одной — жива его любимая жена, в другой — его сын. Фролову предстоит разобраться, какая из этих реальностей настоящая, и найти способ вернуться к нормальной жизни. «Без правил» (2022) — 8.1 Александр Робак появляется в остросюжетной криминальной драме, где разворачивается борьба бизнесвумен и бандитов за землю с природными богатствами. Робак же играет персонажа по кличке Борец, оказавшегося в эпицентре этих событий, и вынужденного принимать сложные решения, а также помогать главной героине. «Домашний арест» (2018) — 8.1 В комедийном сериале «Домашний арест» Робак играет Ивана Самсонова, врага детства арестованного за коррупцию мэра Аркадия Аникеева. Оставив в стороне прошлое, Аникеев решит помочь Самсонову стать новым главой Синеозерска, рассчитывая на то, что это поможет снять все обвинения. «Эпидемия» (2018 -…) — 7.8 В постапокалиптическом триллере «Эпидемия» Александр Робак играет роль Леонида, соседа главного героя Сергея. Сериал рассказывает о смертельном вирусе, превращающем Москву в город мертвых. «Шторм» (2019) — 7.6 В криминальной драме «Шторм» Робак исполняет одну из главных ролей. Сериал рассказывает о двух друзьях-полицейских, чьи жизни кардинально меняются, когда один из них оказывается втянут в коррупционную схему. Инга Оболдина: актриса с многогранным опытом Инга Оболдина — востребованная актриса театра и кино, родившаяся в Кыштыме. Она мастерски воплощает как комедийные, так и драматические образы. В первом сериале снялась в 1998 году. Оболдина успела сняться в сериале будучи беременной Фото: Александр Мамаев © URA.RU «Телохранители» (2023) — 8.2 Хотя роль Инги Оболдиной в этом сериале не является главной, сериал интересен тем, что рассказывает историю про челябинских боксеров, которые оказались в Москве и стали телохранителями эксцентричного адвоката. Актриса сыграла мать одного из главных героев. «Мама-детектив» (2012) — 7.7 В этом детективном сериале Инга Оболдина играет главную роль — инспектора полиции Ларису Левину, женщину, которая успешно расследует самые сложные преступления с помощью интуиции. При этом она не забывает о своих материнских обязанностях и личной жизни. Также известно, что Оболдина сыграла роль, будучи беременной. «От печали до радости» (2020) — 7.3 Инга Оболдина играет одну из ключевых ролей в этой семейной саге, рассказывающей о жизни нескольких поколений Трифоновых. Сюжет закручивается, когда младший сын влюбляется во взрослую женщину с тремя детьми. «Стой! Не то мама будет гадать» (2023) — 7.3 В комедийном сериале Инга Оболдина предстает в образе экстравагантной мамы с синдромом гиперопеки Татьяны Быстровой, которая пытается помочь своему ребенку с помощью экстрасенсорики. Она переезжает к сыну — следователю-холостяку и помогает ему раскрывать даже самые безнадежные дела, но он не хочет принимать ее помощь и пытается выстроить личные границы. Станислав Ярушин: от КВН до звезды «Универа» Станислав Ярушин — уроженец Челябинска, актер, телеведущий и шоумен, получивший широкую известность благодаря роли Антона Мартынова в популярном сериале «Универ». Его путь к успеху начался с участия в КВН. Ярушин снимался во всех сезонах ситкома «Универ» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начало. «Универ» (2008 — 2011) — 5.9 Роль Антона Мартынова в «Универе» стала визитной карточкой Станислава Ярушина. Его герой — циничный и самоуверенный сын богатого бизнесмена, который попадает в студенческую общагу и сталкивается с совершенно новой для себя жизнью. «Универ. Новая общага» (2011-2018) — 6.6 В продолжении популярного ситкома Станислав Ярушин продолжает играть роль Антона Мартынова, который становится старше и сталкивается с новыми проблемами, а также начинает отношения с соседкой по блоку Кристиной, злоупотребляет алкоголем, увлекается азартными играми и становится владельцем ночного клуба. «Универ. 13 лет спустя» (2024) — 6.8 В сезоне «Универ. 13 лет спустя» Станислав Ярушин вновь предстает в полюбившемся зрителям образе Антона Мартынова. По сюжету, после болезненного расставания с женой, Антон возвращается к прежним привычкам: начинает выпивать и вести себя непредсказуемо. Но в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь, недавно потерявшая мать. «Запасный выход» (2022) — 6.8 Ярушину удалось вырваться за пределы «Универа». В этом сериале он сыграл роль Климова — ассистента главных героев — врачей Шишко и Кедрова. *Рейтинг основан на отзывах зрителей. Данные представлены на сайте «Кинопоиск». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уроженцы Челябинской области, актеры Александр Робак, Станислав Ярушин и актриса Инга Оболдина, покорили российские экраны, пройдя путь от эпизодических ролей и участия в КВН до главных персонажей в рейтинговых сериалах. Об игре Робака в «Брат-2», Оболдиной в сериале о челябинских боксерах, Ярушина в ситкоме «Универ» и о лучших киноработах этой звездной тройки — в подборке URA.RU. Фильм «Брат-2» (2000 год). Рейтинг — 8.3* Роль Робака в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2» была эпизодической. В начале фильма он возле машины Hummer читал стих Михаила Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой», а главный герой Данила Багров, проходящий мимо, остановился и послушал его. Фильм рассказывает о приключениях Багрова, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший, в Америке. В кинокартине он пытается помочь своим друзьям, столкнувшимся с несправедливостью. «Пробуждение» (2021) — 8.3 В этом сериале Александр Робак исполняет роль Ивана Пушкина, работника полиции и друга главного героя, следователя Павла Фролова, который попадает в сложную ситуацию: после автокатастрофы он начинает жить одновременно в двух реальностях. В одной — жива его любимая жена, в другой — его сын. Фролову предстоит разобраться, какая из этих реальностей настоящая, и найти способ вернуться к нормальной жизни. «Без правил» (2022) — 8.1 Александр Робак появляется в остросюжетной криминальной драме, где разворачивается борьба бизнесвумен и бандитов за землю с природными богатствами. Робак же играет персонажа по кличке Борец, оказавшегося в эпицентре этих событий, и вынужденного принимать сложные решения, а также помогать главной героине. «Домашний арест» (2018) — 8.1 В комедийном сериале «Домашний арест» Робак играет Ивана Самсонова, врага детства арестованного за коррупцию мэра Аркадия Аникеева. Оставив в стороне прошлое, Аникеев решит помочь Самсонову стать новым главой Синеозерска, рассчитывая на то, что это поможет снять все обвинения. «Эпидемия» (2018 -…) — 7.8 В постапокалиптическом триллере «Эпидемия» Александр Робак играет роль Леонида, соседа главного героя Сергея. Сериал рассказывает о смертельном вирусе, превращающем Москву в город мертвых. «Шторм» (2019) — 7.6 В криминальной драме «Шторм» Робак исполняет одну из главных ролей. Сериал рассказывает о двух друзьях-полицейских, чьи жизни кардинально меняются, когда один из них оказывается втянут в коррупционную схему. «Телохранители» (2023) — 8.2 Хотя роль Инги Оболдиной в этом сериале не является главной, сериал интересен тем, что рассказывает историю про челябинских боксеров, которые оказались в Москве и стали телохранителями эксцентричного адвоката. Актриса сыграла мать одного из главных героев. «Мама-детектив» (2012) — 7.7 В этом детективном сериале Инга Оболдина играет главную роль — инспектора полиции Ларису Левину, женщину, которая успешно расследует самые сложные преступления с помощью интуиции. При этом она не забывает о своих материнских обязанностях и личной жизни. Также известно, что Оболдина сыграла роль, будучи беременной. «От печали до радости» (2020) — 7.3 Инга Оболдина играет одну из ключевых ролей в этой семейной саге, рассказывающей о жизни нескольких поколений Трифоновых. Сюжет закручивается, когда младший сын влюбляется во взрослую женщину с тремя детьми. «Стой! Не то мама будет гадать» (2023) — 7.3 В комедийном сериале Инга Оболдина предстает в образе экстравагантной мамы с синдромом гиперопеки Татьяны Быстровой, которая пытается помочь своему ребенку с помощью экстрасенсорики. Она переезжает к сыну — следователю-холостяку и помогает ему раскрывать даже самые безнадежные дела, но он не хочет принимать ее помощь и пытается выстроить личные границы. Начало. «Универ» (2008 — 2011) — 5.9 Роль Антона Мартынова в «Универе» стала визитной карточкой Станислава Ярушина. Его герой — циничный и самоуверенный сын богатого бизнесмена, который попадает в студенческую общагу и сталкивается с совершенно новой для себя жизнью. «Универ. Новая общага» (2011-2018) — 6.6 В продолжении популярного ситкома Станислав Ярушин продолжает играть роль Антона Мартынова, который становится старше и сталкивается с новыми проблемами, а также начинает отношения с соседкой по блоку Кристиной, злоупотребляет алкоголем, увлекается азартными играми и становится владельцем ночного клуба. «Универ. 13 лет спустя» (2024) — 6.8 В сезоне «Универ. 13 лет спустя» Станислав Ярушин вновь предстает в полюбившемся зрителям образе Антона Мартынова. По сюжету, после болезненного расставания с женой, Антон возвращается к прежним привычкам: начинает выпивать и вести себя непредсказуемо. Но в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь, недавно потерявшая мать. «Запасный выход» (2022) — 6.8 Ярушину удалось вырваться за пределы «Универа». В этом сериале он сыграл роль Климова — ассистента главных героев — врачей Шишко и Кедрова. *Рейтинг основан на отзывах зрителей. Данные представлены на сайте «Кинопоиск».