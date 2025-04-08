Челябинские таланты: лучшие фильмы и сериалы с участием Робака, Оболдиной и Ярушина

Уроженцы Челябинской области, актеры Александр Робак, Станислав Ярушин и актриса Инга Оболдина, покорили российские экраны, пройдя путь от эпизодических ролей и участия в КВН до главных персонажей в рейтинговых сериалах. Об игре Робака в «Брат-2», Оболдиной в сериале о челябинских боксерах, Ярушина в ситкоме «Универ» и о лучших киноработах этой звездной тройки — в подборке URA.RU.
Александр Робак: от эпизода в «Брат-2» до рейтинговых сериалов
Александр Робак — известный российский актер, продюсер и режиссер, чья карьера тесно связана с Челябинской областью. Он родился в Златоусте. Снимается в кино с 1998 года.
Начало: вечная классика
Фильм «Брат-2» (2000 год). Рейтинг — 8.3*
Роль Робака в культовом фильме Алексея Балабанова «Брат-2» была эпизодической. В начале фильма он возле машины Hummer читал стих Михаила Лермонтова «Нет, я не Байрон, я другой», а главный герой Данила Багров, проходящий мимо, остановился и послушал его.
Фильм рассказывает о приключениях Багрова, роль которого исполнил Сергей Бодров-младший, в Америке. В кинокартине он пытается помочь своим друзьям, столкнувшимся с несправедливостью.
Лучшие сериалы с Робаком
«Пробуждение» (2021) — 8.3
В этом сериале Александр Робак исполняет роль Ивана Пушкина, работника полиции и друга главного героя, следователя Павла Фролова, который попадает в сложную ситуацию: после автокатастрофы он начинает жить одновременно в двух реальностях. В одной — жива его любимая жена, в другой — его сын. Фролову предстоит разобраться, какая из этих реальностей настоящая, и найти способ вернуться к нормальной жизни.
«Без правил» (2022) — 8.1
Александр Робак появляется в остросюжетной криминальной драме, где разворачивается борьба бизнесвумен и бандитов за землю с природными богатствами. Робак же играет персонажа по кличке Борец, оказавшегося в эпицентре этих событий, и вынужденного принимать сложные решения, а также помогать главной героине.
«Домашний арест» (2018) — 8.1
В комедийном сериале «Домашний арест» Робак играет Ивана Самсонова, врага детства арестованного за коррупцию мэра Аркадия Аникеева. Оставив в стороне прошлое, Аникеев решит помочь Самсонову стать новым главой Синеозерска, рассчитывая на то, что это поможет снять все обвинения.
«Эпидемия» (2018 -…) — 7.8
В постапокалиптическом триллере «Эпидемия» Александр Робак играет роль Леонида, соседа главного героя Сергея. Сериал рассказывает о смертельном вирусе, превращающем Москву в город мертвых.
«Шторм» (2019) — 7.6
В криминальной драме «Шторм» Робак исполняет одну из главных ролей. Сериал рассказывает о двух друзьях-полицейских, чьи жизни кардинально меняются, когда один из них оказывается втянут в коррупционную схему.
Инга Оболдина: актриса с многогранным опытом
Инга Оболдина — востребованная актриса театра и кино, родившаяся в Кыштыме. Она мастерски воплощает как комедийные, так и драматические образы. В первом сериале снялась в 1998 году.
«Телохранители» (2023) — 8.2
Хотя роль Инги Оболдиной в этом сериале не является главной, сериал интересен тем, что рассказывает историю про челябинских боксеров, которые оказались в Москве и стали телохранителями эксцентричного адвоката. Актриса сыграла мать одного из главных героев.
«Мама-детектив» (2012) — 7.7
В этом детективном сериале Инга Оболдина играет главную роль — инспектора полиции Ларису Левину, женщину, которая успешно расследует самые сложные преступления с помощью интуиции. При этом она не забывает о своих материнских обязанностях и личной жизни. Также известно, что Оболдина сыграла роль, будучи беременной.
«От печали до радости» (2020) — 7.3
Инга Оболдина играет одну из ключевых ролей в этой семейной саге, рассказывающей о жизни нескольких поколений Трифоновых. Сюжет закручивается, когда младший сын влюбляется во взрослую женщину с тремя детьми.
«Стой! Не то мама будет гадать» (2023) — 7.3
В комедийном сериале Инга Оболдина предстает в образе экстравагантной мамы с синдромом гиперопеки Татьяны Быстровой, которая пытается помочь своему ребенку с помощью экстрасенсорики. Она переезжает к сыну — следователю-холостяку и помогает ему раскрывать даже самые безнадежные дела, но он не хочет принимать ее помощь и пытается выстроить личные границы.
Станислав Ярушин: от КВН до звезды «Универа»
Станислав Ярушин — уроженец Челябинска, актер, телеведущий и шоумен, получивший широкую известность благодаря роли Антона Мартынова в популярном сериале «Универ». Его путь к успеху начался с участия в КВН.
Начало. «Универ» (2008 — 2011) — 5.9
Роль Антона Мартынова в «Универе» стала визитной карточкой Станислава Ярушина. Его герой — циничный и самоуверенный сын богатого бизнесмена, который попадает в студенческую общагу и сталкивается с совершенно новой для себя жизнью.
«Универ. Новая общага» (2011-2018) — 6.6
В продолжении популярного ситкома Станислав Ярушин продолжает играть роль Антона Мартынова, который становится старше и сталкивается с новыми проблемами, а также начинает отношения с соседкой по блоку Кристиной, злоупотребляет алкоголем, увлекается азартными играми и становится владельцем ночного клуба.
«Универ. 13 лет спустя» (2024) — 6.8
В сезоне «Универ. 13 лет спустя» Станислав Ярушин вновь предстает в полюбившемся зрителям образе Антона Мартынова. По сюжету, после болезненного расставания с женой, Антон возвращается к прежним привычкам: начинает выпивать и вести себя непредсказуемо. Но в его жизни неожиданно появляется 15-летняя дочь, недавно потерявшая мать.
«Запасный выход» (2022) — 6.8
Ярушину удалось вырваться за пределы «Универа». В этом сериале он сыграл роль Климова — ассистента главных героев — врачей Шишко и Кедрова.
*Рейтинг основан на отзывах зрителей. Данные представлены на сайте «Кинопоиск».
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