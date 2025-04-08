В Екатеринбурге изменится схема движения трамваев из-за ремонта

Временно маршрут изменят трамваи №8 и №24
С 10 по 13 мая в Екатеринбурге ограничат в обе стороны движение трамваев №8 и №24 по улицам Победы и Кузнецова от остановки «Улица Лукиных» до «Улица Кузнецова». Причина — ремонт трамвайных путей, сообщает официальный портал городской администрации.
Временно трамваи №8 и №24 будут ходить по следующим маршрутам:
- Трамвай №8: 40 лет ВЛКСМ – Гагарина – Ленина – Луначарского – Космонавтов –Машиностроителей – Площадь 1-й Пятилетки.
- Трамвай №24: 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар –Челюскинцев – Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков –Энтузиастов – Донская – Эльмаш. Также будет перекрыто движение машин на перекрестке улиц Победы и Кузнецова.
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