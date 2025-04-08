После жалобы челябинца дилеры «Shacman Моторс» потеряли 20 миллиардов рублей

Росстандарт приостановило действие одобрений типа транспортного средства (ОТТС) на грузовики китайского производителя Shacman модели SX3258. Причиной стали жалобы жителя Челябинска, который выявил конструктивные недостатки автомобиля. Дилеры оценивают свои потери в 20 миллиардов рублей.
«Владелец грузовика Shacman усомнился в соответствии автомобиля техническим требованиям и весной 2023 года за собственный счет провел испытания на Дмитровском полигоне. В ходе проверки выяснилось, что противооткатные задние и боковые брусья разрушились при испытании на прочность», — рассказал «Известиям» юрисконсульт компании «Shacman Моторс» Владимир Пичугин. Теперь дилеры оценивают свои финансовые потери в 20 миллиардов рублей.
При этом Пичугин отметил, что на испытания был представлен не новый автомобиль, а машина, которая уже находилась в эксплуатации. Также грузовик своим ходом преодолел более 1800 километров из Челябинска в подмосковный Дмитров.
Дистрибьютор китайского бренда заявил о готовности устранить выявленные недостатки в рамках отзывной кампании. Однако ситуация серьезно ударила по дилерской сети: около 2200 грузовиков Shacman оказались «замороженными» на складах. Автодилеры планируют вернуть непроданные машины производителю.
Несмотря на текущие трудности, китайский автопроизводитель не намерен покидать российский рынок. Он рассматривает возможность организации производства грузовиков непосредственно в России.
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