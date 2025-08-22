В поселок под Челябинском отремонтируют дорогу

Жители микрорайона Дарьино поселка Садовый в Сосновском районе Челябинской области рассказали про разворотную площадку для школьного автобуса, где машины застревают в грязи. Они пояснили, что заехать в поселок является большой проблемой и потребовали отремонтировать дорогу. Глава Сосновского района Евгений Ваганов сообщил URA.RU, что службы взяли объект в работу.
«У нас проблема с заездом, огромные лужи, автобус еле заезжает, задевая бампером, маршрутки мучаются, машины тонут. Дети все в грязи, школьный автобус в прошлом году хотел отказаться сюда заезжать», — уточнили местные жители.
Челябинцы рассказали, что пытались самостоятельно отсыпать и выравнивать дорогу, но после следующего дождя там вновь появляется грязь. Они просят сделать дорогу ровной и чистой. Глава Сосновского района сообщил, что деньги на эти цели уже выделены.
«Администрация Сосновского района довела до администрации Кременкульского сельского поселения средства на устройство разворотной площадки для школьного автобуса и подъездной дороги к микрорайону Дарьино поселка Садовый. В ближайшее время будет объявлен аукцион на выполнение работ», — уточнил Ваганов.
По данным Ваганова, все работы планируется закончить до 30 октября текущего года. В администрации Кременкуля уточнили, что специалисты уже готовят сметы для проведения работ. Ваганов подчеркнул, что объект будет находиться на контроле властей района.
