В Челябинске квартиры-студии стоят втрое дороже комнат

В Челябинске студии на «вторичке» стоят 3,5 млн рублей, а комнаты - 1,1 млн рублей
В Челябинске студии на «вторичке» стоят 3,5 млн рублей, а комнаты - 1,1 млн рублей

В Челябинске квартиры-студии на вторичном рынке стоят в три раза дороже комнат. Если комнаты сейчас в среднем можно купить за 1 100 000 рублей, то студии стоят 3 500 000, сообщается на сайте о недвижимости.

«Спрос на комнаты с каждым годом снижается, как и выбор достойных вариантов, поэтому их стоимость практически не увеличивается. В среднем по России комнаты стоят в два раза дешевле студий. При этом максимальный разрыв — в Кирове, Ульяновске и Челябинске», — сообщается на сайте «Циан для профи».

Сейчас комнаты — это самый бюджетный формат недвижимости на вторичном рынке. Их довольно редко покупают вместо квартир. Скорее, в случае нехватки средств покупатель постарается приобрести жилье в других районах или отложить сделку, но не захочет делить пространство с чужими людьми.

Чаще в такое жилье инвестируют, чтобы потом сдавать в аренду. Комнаты покупают для временного проживания, например, поближе к месту работы или же для получения регистрации.

Сейчас комнаты в Челябинске в среднем стоят 1 100 000 рублей
Сейчас комнаты в Челябинске в среднем стоят 1 100 000 рублей
Фото:

