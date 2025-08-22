В Челябинске квартиры-студии стоят втрое дороже комнат

В Челябинске квартиры-студии на вторичном рынке стоят в три раза дороже комнат. Если комнаты сейчас в среднем можно купить за 1 100 000 рублей, то студии стоят 3 500 000, сообщается на сайте о недвижимости.
«Спрос на комнаты с каждым годом снижается, как и выбор достойных вариантов, поэтому их стоимость практически не увеличивается. В среднем по России комнаты стоят в два раза дешевле студий. При этом максимальный разрыв — в Кирове, Ульяновске и Челябинске», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Сейчас комнаты — это самый бюджетный формат недвижимости на вторичном рынке. Их довольно редко покупают вместо квартир. Скорее, в случае нехватки средств покупатель постарается приобрести жилье в других районах или отложить сделку, но не захочет делить пространство с чужими людьми.
Чаще в такое жилье инвестируют, чтобы потом сдавать в аренду. Комнаты покупают для временного проживания, например, поближе к месту работы или же для получения регистрации.
