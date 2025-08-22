Челябинские чекисты пополнили ведомственный музей техникой НАТО и ВСУ. Фото, видео

Сотрудники УФСБ по Челябинской области, участвующие в специальной военной операции на Украине, пополнили ведомственный музей трофейной техникой НАТО и ВСУ. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства, экспонаты показали школьникам.

«Часть экспонатов представлена волонтерами АНО „Рука помощи героям“. Ребята увидели останки „Бабы-Яги“, разведывательного украинского дрона „Лелека-100“, украинского дрона-камикадзе, транспортировочные контейнеры от 155 мм натовских снарядов, трубы РПГ, ПТУР „Корнет“ и „Фагот“. Одна из главных идей выставки — преемственность героических традиций российского воинства, верность долгу и защите своей страны», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

После ребятам показали взрывотехническое оборудование, с помощью которого сотрудники ФСБ разминируют взрывные устройства, осуществляют их экспертную оценку. Школьники попробовали управлять самоходным роботом, используемым для разминирования, и заглянули в кабину экспертной машины.

Затем для детей провели небольшой мастер-класс бойцы спецназа ФСБ. Они рассказали о тонкостях штурмовых операций и вооружении, которое используется для зачистки объектов от преступников.

