В Челябинске объявлен аукцион для выбора перевозчика на новый маршрут № 95

Власти объявили конкурс для выбора перевозчика на новый автобусный маршрут № 95, связывающий микрорайон «Привилегия» с улицей Молодогвардейцев. Документация электронного аукциона опубликована на портале госзакупок.
«Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту № 95 „Микрорайон „Привилегия“ (улица Спортивная) — Улица Молодогвардейцев“. Начальная (максимальная) цена контракта 155 249 664,73 рублей», — говорится на странице аукциона.
Перевозчик должен будет вывести на линию 16 автобусов среднего класса и два резервных для выполнения 60-80 рейсов в день. В них должен работать Wi-Fi, USB-зарядки на поручнях и валидаторы для безналичной оплаты. Заявления от автотранспортных компаний принимаются до 29 августа. А 2 сентября, как ожидается будет объявлен победитель.
В описании объекта закупки обозначен маршрут, на котором предстоит работать автобусам перевозчика — это микрорайон «Привилегия», микрорайон «Белый Хутор», улица Брусничная, поселок Шершни, улица Академика Сахарова, улица Академика Макеева, улица Салавата Юлаева, 25-й микрорайон, 24-й микрорайон, ЧелГУ, улица Братьев Кашириных, улица Молодогвардейцев. Общая протяженность маршрута — 40,1 километра.
Ранее в Челябинске было заявлено, что в Челябинске в сентябре вновь выйдет на линию троллейбусный маршрут № 17, связывавший центр Челябинска с северо-западом. Обслуживать его будут новые троллейбусы от завода «Синара».
