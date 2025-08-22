Популярный в Челябинске автобус изменит маршрут движения с 23 августа

В Челябинске автобус №8 изменит маршрут движения с 23 августа
Из-за ремонта автобус не сможет повернуть в сторону Теплотехнического института
Из-за ремонта автобус не сможет повернуть в сторону Теплотехнического института Фото:

В Челябинске автобус №8 временно изменит маршрут движения с 23 августа из-за ремонта трамвайных путей на перекрестке Кирова — Братьев Кашириных. Об этом сообщила пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона. 

«Автобус №8 временно изменит маршрут с 23 августа. На очередном этапе капитального ремонта трамвайных путей будет ограничено движение на перекрестке Кирова — Братьев Кашириных», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Автобус №8 не сможет поворачивать с Братьев Кашириных на Кирова, чтобы проехать в сторону Теплотехнического института. На время ограничения транспорт будет направлен по трассе Академика Королева — Братьев Кашириных — Каслинская — Калинина — Кирова — проспект Победы — Мамина. В сторону северо-запада движение не изменится. 

Проезд по северной части перекрестка закрывается с 9 часов 23 августа. Примерное время окончания работ — 6 часов 26 августа. 

На перекрестке Кирова — Братьев Кашириных в Челябинске стартовал третий этап капремонта трамвайных путей, сообщила ранее пресс-служба ООО «ЧелябГЭТ». Движение автотранспорта будет ограничено с 23 августа. 

