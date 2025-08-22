На челябинском озере Увильды появятся очистные сооружения

На озере Увильды в Челябинской области для нового рекрационно-оздоровительного комплекса появятся очистные сооружения. Кроме того, в акватории разместят пост мониторинга качества воды. Об этом сообщил руководитель экспертного бюро «Экостандарт консалтинг» Виталий Безруков.
«Эксперты бюро завершили комплекс инженерно-гидрологических и инженерно-экологических изысканий на территории озера Увильды, где в перспективе планируется строительство рекреационно-оздоровительного комплекса „Увильды-резорт“. Здесь появятся очистные сооружения и пост мониторинга качества воды», — отметил Безруков.
Специалисты не только выполнили исследования, но и подготовили рекомендации для максимально экологичной реализации проекта, чтобы сократить потенциальное воздействие будущего комплекса на экосистему озера и окружающие его территории. В центре концепции лежит идея уединения человека на природе при максимально бережном отношении к окружающей среде.
Одной из ключевых экологических инициатив станет создание системы отвода всех сточных и поверхностных вод с территории комплекса на собственные очистные сооружения, которые планируется разместить на значительном расстоянии от озера. Кроме того, предусматривается прием стоков от ассенизационной техники, обслуживающей расположенные поблизости базы отдыха и населенные пункты. Такой подход существенно уменьшит вероятность загрязнения водоема.
Дополнительно проектом предусмотрено открытие пункта мониторинга качества воды, который будет функционировать в сотрудничестве с государственными органами. Это позволит осуществлять непрерывный контроль состояния озера и своевременно реагировать на возможные экологические изменения. Экологи уже подготовили ряд рекомендаций для застройщика объекта.
