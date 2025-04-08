В Петербурге окончательно изменено место проведения полуденного выстрела

Законодательное собрание Санкт-Петербурга окончательно утвердило перенос места проведения традиционного полуденного выстрела. До недавнего времени этот ритуал проводился с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Теперь для выстрела может использоваться вся территории крепости.
«В целом эта поправка будет звучать так: „…в петербургской традиции является полуденный выстрел сигнального оружия с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости или иного места на её территории“. Мы считаем, что необходимо сохранить традиции, оставить в уставе Нарышкин бастион, просто добавить фразу „и иное место на её территории“» — поясняла депутат Ольга Штанникова.
Первоначальное предложение о переносе было внесено губернатором Александром Бегловым. На протяжении обсуждения законопроекта депутаты высказали различные мнения. Особое внимание привлекла поправка от депутатов Ольги Штанниковой и Михаила Амосова, которая предлагала сохранить упоминание Нарышкина бастиона в уставе города, добавив возможность использования других мест на территории крепости для проведения выстрела. Тем не менее, данное предложение не нашло поддержки из-за юридической неопределенности, которую оно могло внести.
В итоге, после трех чтений, большинство депутатов поддержали законопроект в его первоначальной формулировке. Законопроект был принят с большим количеством голосов «за». Несмотря на временный перенос места проведения полуденного выстрела, власти подчеркивают, что основная традиция будет сохранена.
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