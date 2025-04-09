09 апреля 2025

Солдаты на танках и грузовиках выехали на улицы Екатеринбурга. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, военная техника, город, репетиция парада, танк
Колонну сопровождали полицейские Фото:

В Екатеринбурге 10 апреля провели запланированную репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танки и военную технику вывели на улицы Вторчермета, рассказал корреспондент URA.RU.

Огромную колонну из танков Т-34, Т-72БЗ, ракетных комплексов С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовых машин и мотоциклов заметили на улице Новосибирской. Некоторые горожане специально приехали к месту тренировки, а кто-то наблюдал за техникой, пока шел на работу. За порядком следили инспекторы ДПС и военная полиция.

Следующие репетиции состоятся 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.

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В Екатеринбурге 10 апреля провели запланированную репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танки и военную технику вывели на улицы Вторчермета, рассказал корреспондент URA.RU. Огромную колонну из танков Т-34, Т-72БЗ, ракетных комплексов С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовых машин и мотоциклов заметили на улице Новосибирской. Некоторые горожане специально приехали к месту тренировки, а кто-то наблюдал за техникой, пока шел на работу. За порядком следили инспекторы ДПС и военная полиция. Следующие репетиции состоятся 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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