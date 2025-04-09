Общество Солдаты на танках и грузовиках выехали на улицы Екатеринбурга. Фото 10 апреля 2025 в 10:57 Размер текста - 17 + Колонну сопровождали полицейские Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 10 апреля провели запланированную репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танки и военную технику вывели на улицы Вторчермета, рассказал корреспондент URA.RU. Огромную колонну из танков Т-34, Т-72БЗ, ракетных комплексов С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовых машин и мотоциклов заметили на улице Новосибирской. Некоторые горожане специально приехали к месту тренировки, а кто-то наблюдал за техникой, пока шел на работу. За порядком следили инспекторы ДПС и военная полиция. Следующие репетиции состоятся 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53. Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Фото: Размик Закарян © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге 10 апреля провели запланированную репетицию парада, посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Танки и военную технику вывели на улицы Вторчермета, рассказал корреспондент URA.RU. Огромную колонну из танков Т-34, Т-72БЗ, ракетных комплексов С-400 «Триумф», БРК «Бастион», грузовых машин и мотоциклов заметили на улице Новосибирской. Некоторые горожане специально приехали к месту тренировки, а кто-то наблюдал за техникой, пока шел на работу. За порядком следили инспекторы ДПС и военная полиция. Следующие репетиции состоятся 15, 17, 22, 24 и 29 апреля. На время мероприятия будет ограничено движение по улицам Дорожная, Зенитчиков, Палисадная, Окраинная и Эскадронная. Также изменятся автобусные маршруты №№81, 77 и 53. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям