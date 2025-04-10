Лавров получил высокую награду в Алма-Аты. Видео

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Сергей Лавров получил орден «Мир и согласие» в честь своего дня рождения
Сергей Лавров получил орден «Мир и согласие» в честь своего дня рождения Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден орденом «Мир и согласие» в Вознесенском соборе в Алма-Ате в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вручение состоялось в честь 75-летия со дня рождения Лаврова, которое прошло еще 21 марта. 

«В связи с 75-летием со дня рождения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров награждается орденом Казахстанского митрополичьего округа „Мир и согласие“», — озвучил церковнослужитель в ходе церемонии. Видео прикрепила Захарова в своем telegram-канале. Служители собора также выразили благодарность министру за его труды, подчеркивая его вклад в укрепление международных отношений и согласия.

Кроме ордена, Сергею Лаврову в знак признания была преподнесена икона Вознесения Господня. Министр, в свою очередь, выразил благодарность и отметил, что будет черпать вдохновение из этой почетной награды для дальнейшей работы на благо России и дружбы с Казахстаном.

В сам день рождения министра российский президент Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного. Данная награда была присвоена Лаврову за заслуги перед Отечеством. В 2025 году Лавров отметил юбилей в  75 лет. 

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден орденом «Мир и согласие» в Вознесенском соборе в Алма-Ате в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вручение состоялось в честь 75-летия со дня рождения Лаврова, которое прошло еще 21 марта.  «В связи с 75-летием со дня рождения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров награждается орденом Казахстанского митрополичьего округа „Мир и согласие“», — озвучил церковнослужитель в ходе церемонии. Видео прикрепила Захарова в своем telegram-канале. Служители собора также выразили благодарность министру за его труды, подчеркивая его вклад в укрепление международных отношений и согласия. Кроме ордена, Сергею Лаврову в знак признания была преподнесена икона Вознесения Господня. Министр, в свою очередь, выразил благодарность и отметил, что будет черпать вдохновение из этой почетной награды для дальнейшей работы на благо России и дружбы с Казахстаном. В сам день рождения министра российский президент Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного. Данная награда была присвоена Лаврову за заслуги перед Отечеством. В 2025 году Лавров отметил юбилей в  75 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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