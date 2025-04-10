Министр иностранных дел России Сергей Лавров был награжден орденом «Мир и согласие» в Вознесенском соборе в Алма-Ате в Казахстане. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Вручение состоялось в честь 75-летия со дня рождения Лаврова, которое прошло еще 21 марта.
«В связи с 75-летием со дня рождения министр иностранных дел РФ Сергей Лавров награждается орденом Казахстанского митрополичьего округа „Мир и согласие“», — озвучил церковнослужитель в ходе церемонии. Видео прикрепила Захарова в своем telegram-канале. Служители собора также выразили благодарность министру за его труды, подчеркивая его вклад в укрепление международных отношений и согласия.
Кроме ордена, Сергею Лаврову в знак признания была преподнесена икона Вознесения Господня. Министр, в свою очередь, выразил благодарность и отметил, что будет черпать вдохновение из этой почетной награды для дальнейшей работы на благо России и дружбы с Казахстаном.
В сам день рождения министра российский президент Владимир Путин наградил его орденом Андрея Первозванного. Данная награда была присвоена Лаврову за заслуги перед Отечеством. В 2025 году Лавров отметил юбилей в 75 лет.
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