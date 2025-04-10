10 апреля 2025

Врачи в ХМАО внедряют новую технологию при лечении коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО внедряют новую технологию вентиляции легких
В ХМАО внедряют новую технологию вентиляции легких Фото:

В реанимационном отделении окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии. Технология позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента, рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.

«Завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии — технологии, которая позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента», — сообщил Роман Паськов в своем telegram-канале. Метод особенно полезен при подключении к аппарату ИВЛ и на этапах восстановления дыхания.

Новая технология помогает снизить риск осложнений и сократить сроки реабилитации. С момента открытия нового комплекса больницы ее применили при лечении семи пациентов с тяжёлой пневмонией, у всех восстановление прошло легче, чем при применении стандартных подходов.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи чудом спасли вахтовика с острым инфарктом миокарда. Из села Угут борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию.

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В реанимационном отделении окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии. Технология позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента, рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов. «Завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии — технологии, которая позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента», — сообщил Роман Паськов в своем telegram-канале. Метод особенно полезен при подключении к аппарату ИВЛ и на этапах восстановления дыхания. Новая технология помогает снизить риск осложнений и сократить сроки реабилитации. С момента открытия нового комплекса больницы ее применили при лечении семи пациентов с тяжёлой пневмонией, у всех восстановление прошло легче, чем при применении стандартных подходов. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи чудом спасли вахтовика с острым инфарктом миокарда. Из села Угут борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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