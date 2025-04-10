Врачи в ХМАО внедряют новую технологию при лечении коронавируса

В реанимационном отделении окружной больницы Нижневартовска (ХМАО) завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии. Технология позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента, рассказал глава депздрава ХМАО Роман Паськов.
«Завершён первый этап апробации электроимпедансной томографии — технологии, которая позволяет в режиме реального времени и без инвазивных вмешательств наблюдать за распределением воздуха в лёгких пациента», — сообщил Роман Паськов в своем telegram-канале. Метод особенно полезен при подключении к аппарату ИВЛ и на этапах восстановления дыхания.
Новая технология помогает снизить риск осложнений и сократить сроки реабилитации. С момента открытия нового комплекса больницы ее применили при лечении семи пациентов с тяжёлой пневмонией, у всех восстановление прошло легче, чем при применении стандартных подходов.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО врачи чудом спасли вахтовика с острым инфарктом миокарда. Из села Угут борт санавиации доставил пациента в окружной кардиоцентр в Сургуте, где врачи выполнили необходимую операцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!