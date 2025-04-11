«Присвоили себе»: свердловский депутат лишилась наушников за 20 тысяч рублей

Депутат Гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец лишилась в самолете наушников AirPods Pro стоимостью 20 тысяч рублей. По ее мнению, сотрудники аэропорта Шереметьево присвоили их себе. О случившемся чиновница рассказала в своем telegram-канале.
«Аэропорт Шереметьево направил разбираться с Аэрофлотом. Прошли сутки, мои наушники не вернули в камеру хранения. По геолокации они гуляют по Москве. Получается сотрудники (уборщики) нашли и присвоили себе!», — написала Анастасия Немец.
Депутат обратилась в полицию аэропорта. Однако письменного подтверждения о своем заявлении, по ее словам, не получила.
«Я достаточно в своей жизни занимаюсь благотворительностью. Но по собственному желанию, а не тогда, когда мои вещи присваивают себе!», — добавила Немец в комментариях к посту.
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