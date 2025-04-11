11 апреля 2025

«Присвоили себе»: свердловский депутат лишилась наушников за 20 тысяч рублей

Свердловский депутат осталась без наушников за 20 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению чиновницы, сотрудники аэропорта присвоили их себе
По мнению чиновницы, сотрудники аэропорта присвоили их себе Фото:

Депутат Гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец лишилась в самолете наушников AirPods Pro стоимостью 20 тысяч рублей. По ее мнению, сотрудники аэропорта Шереметьево присвоили их себе. О случившемся чиновница рассказала в своем telegram-канале.

«Аэропорт Шереметьево направил разбираться с Аэрофлотом. Прошли сутки, мои наушники не вернули в камеру хранения. По геолокации они гуляют по Москве. Получается сотрудники (уборщики) нашли и присвоили себе!», — написала Анастасия Немец.

Депутат обратилась в полицию аэропорта. Однако письменного подтверждения о своем заявлении, по ее словам, не получила.

«Я достаточно в своей жизни занимаюсь благотворительностью. Но по собственному желанию, а не тогда, когда мои вещи присваивают себе!», — добавила Немец в комментариях к посту.

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Депутат Гордумы Екатеринбурга Анастасия Немец лишилась в самолете наушников AirPods Pro стоимостью 20 тысяч рублей. По ее мнению, сотрудники аэропорта Шереметьево присвоили их себе. О случившемся чиновница рассказала в своем telegram-канале. «Аэропорт Шереметьево направил разбираться с Аэрофлотом. Прошли сутки, мои наушники не вернули в камеру хранения. По геолокации они гуляют по Москве. Получается сотрудники (уборщики) нашли и присвоили себе!», — написала Анастасия Немец. Депутат обратилась в полицию аэропорта. Однако письменного подтверждения о своем заявлении, по ее словам, не получила. «Я достаточно в своей жизни занимаюсь благотворительностью. Но по собственному желанию, а не тогда, когда мои вещи присваивают себе!», — добавила Немец в комментариях к посту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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