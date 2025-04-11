Очередная победа: ФК «Урал» обыграл «Нефтехимика» в Первой лиге

ФК «Урал» (Екатеринбург) обыграл Нефтехимика (Нижнекамск) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 3:2. Матч прошел сегодня, 11 апреля, на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ.
На 77-й минуте Мингиян Бевеев оформил дубль и сравнял счет между командами до 2:2. Победный гол с пенальти забил Мартин Секулич на 81-й минуте.
«Нефтехимик» предпринял попытку финального штурма, но изменить исход встречи не удалось — «Урал» одержал волевую победу со счетом 3:2. Благодаря сегодняшней победе «шмели» заработали 3 очка и поднялись на третью строчку таблицы чемпионата.
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