11 апреля 2025

Очередная победа: ФК «Урал» обыграл «Нефтехимика» в Первой лиге

«Урал» одержал победу над «Нефтехимиком» в матче Первой лиги
© Служба новостей «URA.RU»
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«Урал» укрепляет свои позиции в борьбе за выход в Премьер-лигу
«Урал» укрепляет свои позиции в борьбе за выход в Премьер-лигу Фото:

ФК «Урал» (Екатеринбург) обыграл Нефтехимика (Нижнекамск) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 3:2. Матч прошел сегодня, 11 апреля, на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ.

На 77-й минуте Мингиян Бевеев оформил дубль и сравнял счет между командами до 2:2. Победный гол с пенальти забил Мартин Секулич на 81-й минуте.

«Нефтехимик» предпринял попытку финального штурма, но изменить исход встречи не удалось — «Урал» одержал волевую победу со счетом 3:2. Благодаря сегодняшней победе «шмели» заработали 3 очка и поднялись на третью строчку таблицы чемпионата.

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ФК «Урал» (Екатеринбург) обыграл Нефтехимика (Нижнекамск) в туре «Мелбет Первой лиги» со счетом 3:2. Матч прошел сегодня, 11 апреля, на «Екатеринбург Арене». Трансляцию игры вели ОТВ. На 77-й минуте Мингиян Бевеев оформил дубль и сравнял счет между командами до 2:2. Победный гол с пенальти забил Мартин Секулич на 81-й минуте. «Нефтехимик» предпринял попытку финального штурма, но изменить исход встречи не удалось — «Урал» одержал волевую победу со счетом 3:2. Благодаря сегодняшней победе «шмели» заработали 3 очка и поднялись на третью строчку таблицы чемпионата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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