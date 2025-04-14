Паслер дал больше миллиарда своей соратнице, возглавившей свердловский минздрав

Врио свердловского губернатора Денис Паслер пересмотрел финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения, выделив из областного бюджета дополнительно почти 1,5 миллиарда рублей. Распоряжаться ими будет его соратница Татьяна Савинова, с 5 апреля совмещающая посты «социального» замгубернатора и министра здравоохранения. Распоряжение о внесении изменений за подписью губернатора появилось на официальном интернет-портале правовой информации региона.
«Внести в региональную программу Свердловской области „Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области“, утвержденную распоряжением правительства [региона] от 16.12.2020 № 686-РП изменения...» — говорится в документе. Далее следуют правки.
В частности, на 2025 год на 700 млн рублей больше (с 3,916 до 4,638 млрд рублей) будет выделено на строительство (реконструкцию) новых зданий для медицинских организаций, где оказывают первичную помощь, и на центральные районные и районные больницы. С 477 млн рублей до 1,078 млрд увеличено финансирование работ по капитальному ремонту.
Как ранее сообщало URA.RU, Паслер решил пересмотреть бюджетную политику своего предшественника Евгения Куйвашева. Он лично отсматривает, каким крупным инфраструктурным, социальным проектам прошлый губернатор обещал финансирование. На это время межбюджетные трансферты заморожены. Также Паслер запросил информацию с министерств, от чего они могут отказаться, аргументируя тем, что нужно сокращать госдолг. У Свердловской области он один из самых крупных в УрФО.
Савинова до работы в свердловском правительстве была вице-губернатором по соцполитике-министром здравоохранения в Оренбургской области, которую возглавлял Паслер прежде. Ее знакомство с главврачами областным больниц состоялось 8 апреля. Там она, в частности, обозначила: деньги из областного бюджета должны идти на развитие, а не на «протезирование» системы, и удивилась, что в Свердловской области у больниц, даже у крупных, есть большие долги. Новый министр также призналась, что является фанаткой объединения клиник, а также уделяет особое внимание их дизайну и комфорту.
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