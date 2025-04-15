Жителя села Аргаяш (Челябинская область) Урала Закпаева ждет суд из-за того, что он травмировал палец напавшему на него соседу. При этом самого мужчину чуть не убили, нанеся около 20 ударов по голове. Нападение зафиксировала камера «Интерсвязи».
На камере видно, как Закпаев выходит из подъезда к машине. Внезапно на него нападает мужчина и начинает избивать. В руках у нападавшего предмет, похожий на кастет. Им он около 20 раз бьет Закпаева по голове, не получая при этом встречных ударов.
Сейчас, по словам адвоката Дмитрия Янина, представляющего Закпаева, вместо наказания нападавшего будут судить его доверителя. Якобы в момент нападения он, защищаясь, травмировал оппоненту палец.
«Закпаеву прислали повестку в суд. Его хотят привлечь к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). То есть, нападавший превратился в потерпевшего, а потерпевший в нападавшего», — отмечает адвокат.
По словам Закпаева, он имеет в собственности участок земли, строит на нем дом. Рядом с ним поселилась семья дальнобойщика, которая нарушала покой. С тех пор и начался конфликт.
«Они на регулярной основе оставляли тягачи возле жилых домов, создавали шум и грязь. Прямо возле частного сектора ремонтировали и мыли свои машины. Дело дошло до того, что тягачи стали закрывать въезд к дому. Я писал жалобы и обращался за помощью в ГИБДД. В результате дальнобойщика привлекли к ответственности. Думаю, таким образом он решил отомстить», — сообщил URA.RU Закпаев.
Агентство связалось с нападавшим. На условиях анонимности он сообщил, что раскаивается в своем поступке. По его словам, конфликт между ним и Закпаевым длится уже более 10 лет и начался он со спора за землю.
«Изначально мы построили дом на участке, смежном с участком Закпаева. Так он через суд пытался снести наше жилье. Но оснований не было, поэтому решение суда было отрицательным. С тех пор он пишет жалобы на нас. За все время написал уже более 20 жалоб. Мама моя является собственником земли и очень переживает. На этом фоне у нее ухудшилось самочувствие. Я же не совладал с эмоциями и совершил такую ошибку, о которой теперь жалею», — признается мужчина.
По словам нападавшего, после драки он пытался урегулировать вопрос в досудебном порядке. Пришел к Закпаеву извиняться. Но, как уверяет мужчина, тот не стал с ним говорить, а вызвал участкового и написал заявление об угрозах.
Сейчас, по данным URA.RU, в полиции принято два заявления: о причинении вреда здоровью от Закпаева, и о побоях от нападавшего (в драке ему повредили палец — прим. URA.RU). За побои Закпаев рискует оказаться в застенках на 15 суток. Суд назначен на 16 апреля. Но нападавший в разговоре с корреспондентом уверил, что будет ходатайствовать о закрытии дела. Сам же мужчина понимает, что ему грозит уголовная статья.
«По моим данным, у Закпаева зафиксирован легкий вред здоровью. Но они пытаются переквалифицировать состав на более тяжкий. Хотят, чтобы я получил реальный срок. Закпаев же, я считаю, имитирует физические повреждения. Он говорит, что теряет сознание, что его тошнит. Но мы видим, как он спокойно работает на своем участке, наклоняется, таскает материалы», — отмечает нападавший.
Мужчина уверяет, что осознал свою ошибку. Он понимает, что должен ответить за свой поступок.
URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Ответ будет опубликован после получения.
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