WP: Илон Маск устал от работы в правительстве США

Руководитель департамента государственной эффективности США (DOGE) предприниматель Илон Маск выразил намерение покинуть свою должность в правительстве Соединенных Штатов. Причиной такого решения он назвал усталость от критики со стороны левых политических сил. Об этом сообщила газета Washington Post.
«Миллиардер готов уйти, потому что он устал от того, что он считает множеством неприятных и неэтичных нападок со стороны левых политиков», — рассказал источник WP. Там уточнили, что точная дата ухода Маска из правительства остается неизвестной. Предполагается, что его полномочия в качестве специального государственного служащего завершатся к концу мая.
В то же время Маск выражает уверенность в стабильной работе руководимого им на данный момент подразделения DOGE, поскольку, по данным издания, представители его команды уже заняли позиции в ряде федеральных ведомств. Как отметил анонимный высокопоставленный чиновник администрации США, DOGE удалось достичь исторических успехов, которые, по его словам, «говорят сами за себя».
Влияние Маска на политику США вызывает обеспокоенность среди американских экспертов. Западные СМИ утверждают, что предприниматель намерен создать армию из своих детей, предлагая женщинам деньги за искусственное оплодотворение. Также сообщается, что Маск может быть причастен к закрытию 30 американских дипмиссий за рубежом, передает «360.ru».
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