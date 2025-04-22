22 апреля 2025

В Перми судебные приставы закрыли опасный для детей квеструм

ГУ ФССП: в Перми опечатан квеструм для детей, который находится в подвале
© Служба новостей «URA.RU»
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Он находится в подвальном помещении
Он находится в подвальном помещении Фото:

В Перми судебные приставы опечатали опасный для детей квеструм. В помещении на улице Лебедева, 46, нашли нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей.

«Квест располагался в подвале. С иском в Мотовилихинский районный суд вышел районный прокурор. Одновременно с этим было заявлено ходатайство о принятии мер по приостановлению деятельности квестов до устранения нарушений. Суд поддержал доводы надзорного органа», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте. 

Известно, что организатором квестов является 27 летняя пермячка. Сейчас входные двери в квеструм опечатаны. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что детский лагерь «Восток» закрыли в Пермском крае. Там выявили нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, не позволяющих обеспечить безопасность детей.

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В Перми судебные приставы опечатали опасный для детей квеструм. В помещении на улице Лебедева, 46, нашли нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей. «Квест располагался в подвале. С иском в Мотовилихинский районный суд вышел районный прокурор. Одновременно с этим было заявлено ходатайство о принятии мер по приостановлению деятельности квестов до устранения нарушений. Суд поддержал доводы надзорного органа», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.  Известно, что организатором квестов является 27 летняя пермячка. Сейчас входные двери в квеструм опечатаны.  Ранее URA.RU сообщало о том, что детский лагерь «Восток» закрыли в Пермском крае. Там выявили нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, не позволяющих обеспечить безопасность детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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