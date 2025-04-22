В Перми судебные приставы закрыли опасный для детей квеструм

В Перми судебные приставы опечатали опасный для детей квеструм. В помещении на улице Лебедева, 46, нашли нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей.
«Квест располагался в подвале. С иском в Мотовилихинский районный суд вышел районный прокурор. Одновременно с этим было заявлено ходатайство о принятии мер по приостановлению деятельности квестов до устранения нарушений. Суд поддержал доводы надзорного органа», — сообщает ГУ ФССП на официальном сайте.
Известно, что организатором квестов является 27 летняя пермячка. Сейчас входные двери в квеструм опечатаны.
Ранее URA.RU сообщало о том, что детский лагерь «Восток» закрыли в Пермском крае. Там выявили нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, не позволяющих обеспечить безопасность детей.
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