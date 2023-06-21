Прокуратура Пермского края объяснила, чем опасен детский лагерь, который закрыли

Пребывание в лагере «Восток», расположенном в деревне Слудка Пермского края, опасно для детей. Сотрудники прокуратуры Пермского края выявили там сразу несколько нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В лагере „Восток“ выявлены нарушения противопожарных норм и требований антитеррористического законодательства, не позволяющих обеспечить безопасность детей в лагере. Кроме этого, в лагере без соответствующих разрешительных документов осуществлялась медицинская деятельность, что являлось нарушением прав несовершеннолетних на безопасную и качественную медицинскую помощь», — рассказали в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что детский лагерь «Восток» закрыт по решению суда. Заседание по иску прокуратуры состоялось в Пермском районном суде 21 июня. Деятельность организации будет приостановлена до тех пор, пока все нарушения не будут устранены.
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