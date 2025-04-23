В России внесли законопроект о запрете рекламы эзотерических услуг

В Государственную Думу РФ внесен законопроект, предусматривающий запрет на рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг. Как следует из пояснительной записки к документу, инициатива направлена на защиту граждан от дезинформации и манипуляций.
«В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение», — говорится в тексте документа. Законопроект выложен на сайте Госдумы.
Авторы инициативы подчеркивают, что проект закона предусматривает введение специальных определений для эзотерических услуг и ограничение их продвижения в рекламных материалах. По мнению разработчиков, такие меры помогут сократить число случаев обмана и мошенничества, связанных с обещаниями «оккультной» помощи, а также снизить риски для здоровья граждан. Законопроект направлен на рассмотрение профильных комитетов Государственной Думы.
В 2024 году доходы тарологов и экстрасенсов в России достигли 2,4 триллиона рублей. В связи с этим власти подготовили законопроект, предусматривающий запрет на рекламу эзотерических услуг. Согласно опросам, введение ограничений на подобную деятельность одобряют 72% граждан страны.
По мнению эзотерика, руководителя одного из московских клубов Таро Александра Гулого, в 2025—2026 годах цены на услуги тарологов только возрастут. Особенно это касается тех специалистов, что делают расклады для предпринимателей, передает RT. В настоящее время стоимость такой консультации составляет 5—10 тысяч рублей за час.
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