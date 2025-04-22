В ХМАО убили лося после публикации его фото в соцсетях

Живодер убил лося, увидев фото и местонахождение животного в соцсетях
В Сургута неизвестный мужчина убил лося, фото которого выставили восторженные югорчане в соцсетях на днях. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.
«Жители только вчера выложили фото лося — видимо, хотели поделиться с другими такой красотой. Но уже сегодня нам поступило сообщение о том, что животное убили», — сообщили в ведомстве.
Очевидцы говорят, что живодер был дважды замечен возле места, где обитал лось. Полицейские разыскивают мужчину, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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