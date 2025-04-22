22 апреля 2025

В ХМАО убили лося после публикации его фото в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Живодер убил лося, увидев фото и местонахождение животного в соцсетях
Живодер убил лося, увидев фото и местонахождение животного в соцсетях Фото:

В Сургута неизвестный мужчина убил лося, фото которого выставили восторженные югорчане в соцсетях на днях. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД.

«Жители только вчера выложили фото лося — видимо, хотели поделиться с другими такой красотой. Но уже сегодня нам поступило сообщение о том, что животное убили», — сообщили в ведомстве.

Очевидцы говорят, что живодер был дважды замечен возле места, где обитал лось. Полицейские разыскивают мужчину, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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В Сургута неизвестный мужчина убил лося, фото которого выставили восторженные югорчане в соцсетях на днях. Об этом URA.RU рассказали в городском УМВД. «Жители только вчера выложили фото лося — видимо, хотели поделиться с другими такой красотой. Но уже сегодня нам поступило сообщение о том, что животное убили», — сообщили в ведомстве. Очевидцы говорят, что живодер был дважды замечен возле места, где обитал лось. Полицейские разыскивают мужчину, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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