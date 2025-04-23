Пасха мертвых 24 апреля 2025: что можно и что нельзя делать

Пасху мертвых и Светлый четверг православные отмечают 24 апреля 2025
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24 апреля рекомендуется вспомнить усопших родственников
24 апреля рекомендуется вспомнить усопших родственников Фото:

24 апреля 2025 года — четвертый день послепасхальной недели, который называют Пасха мертвых, или Навский четверг. Название этого четверга исходит от слова «навь», так называется потусторонний мир мертвых. В этот день вспоминают поминают покойных. При этом надо вспоминать их с улыбкой, вспоминая о них только хорошее. Именно поэтому этот день также называют Светлый четверг. О традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.

Суть и история Пасхи усопших и Светлого четверга

Что такое Светлый четверг и когда он бывает

В Светлый четверг принято вспоминать умерших родственников и близких
В Светлый четверг принято вспоминать умерших родственников и близких
Фото:

В христианской традиции Светлый четверг — это четвертый день после Пасхи, который в 2025 году отмечается 24 апреля. На протяжении всей Светлой седмицы верующие продолжают празднование Воскресения Христова, посещают богослужения, совершают молитвы и звонят в церковные колокола.

В этот период не принято устраивать поминальные мероприятия и посещать кладбища. Для совершения поминовения усопших установлен особый день — Радоница.

Почему Светлый четверг называют Пасхой мертвых

Пасха мертвых представляет собой славянский обряд поминовения усопших, который традиционно проводится в период Страстной, Пасхальной и Радоницкой недель. Наиболее часто под этим термином подразумевают четверг Светлой седмицы. Вместе с тем, поминальные обряды могли проходить и в другие дни: в само пасхальное воскресенье, во вторник или субботу первой недели после Пасхи, а также с воскресенья по вторник в течение Радоницкой недели.

Что можно делать в Пасху усопших

В этот день следует быть милосердными и щедрыми, оказывать помощь всем нуждающимся. Считается, что отказом человек навлечет на себя беду, поэтому в праздник подавали милостыню и устраивали трапезные столы для нищих.

В течение всей недели после Пасхи, которую на Руси называли Светлой седмицей, традиционно было принято проводить время в радостных и праздничных заботах, уделяя особое внимание семье и близким. В четверг этой недели обычно устраивали визиты друг к другу и собирались за одним столом всей большой семьей.

Рождение ребенка в этот период считалось особым благом, поскольку существовало поверье, что появившиеся на свет в Светлую седмицу дети будут отличаться крепким здоровьем. Именно в это время разрешалось проводить обряды крещения младенцев.

Что нельзя делать в Пасху усопших

Согласно православным канонам, размещение пищи и напитков на могилах как в обычные дни, так и во время празднования Пасхи считается недопустимым. Это считается языческой традицией. Представители духовенства рекомендуют вместо этого испечь угощения и передать их нуждающимся.

Тем, кто все же намерен следовать старинному обычаю, советуют воздержаться от оставления на кладбище рюмки водки с черным хлебом, поскольку употребление алкоголя не поддерживается церковью. Кроме того, не рекомендуется самим употреблять спиртные напитки в этот день.

На кладбищах не допускается устраивать громкие застолья с песнями возле могил, поскольку это расценивается как неуважение к памяти покойных. Согласно народным поверьям, подобное поведение может вызвать недовольство духов, которые способны отомстить за нанесенную им обиду.

В Навский четверг женщинам не рекомендуется заниматься шитьем или брать в руки иголку с ниткой. Считалось, что такие действия могут разгневать усопших.

В период Светлой седмицы вступать в брак запрещено. Существовало убеждение, что если пара нарушит этот запрет, их брак будет недолговечным и принесет обоим супругам множество страданий. Нельзя в этот день сквернословить, желать зла, ссориться и унывать, чтобы не притянуть негатив в свою жизнь. Особенно не стоит плохо говорить о покойных. Именно согласно традициям этого дня появилось выражение: «О покойниках говорят хорошо либо ничего». 

Народные приметы Навского четверга

В ночь на Навский четверг традиционно не запирали входные двери. В этот вечер было принято растапливать баню, однако к ночи помещение освобождали, чтобы души умерших могли там побывать.

На Руси считалось, что именно в Навский четверг пробуждаются русалки и обращаются к людям с просьбой подарить им небольшой отрез холстины для прикрытия наготы. До рассвета некоторые крестьянки приносили на берега рек чистые рубашки или полотенца. Женщины считали, что проявленная по отношению к русалкам щедрость обязательно вернется добром: водяные обитательницы защитят от утопления самих дарительниц, а также их мужей и детей.

Приметы о погоде

  • Небо звездное — будет много ягод и грибов в лесах.
  • Если утром перед дождем гром гремит — к богатому урожаю овощей, а если перед громом пошел дождь — к ясной погоде.
  • Уродится горох, если на осине много сережек.
  • Ясный и сухой день указывает на то, что лето будет знойным, а зерновые не уродятся.
  • На иве появились листья — заморозки больше не угрожают.
  • Много сока в березе — лето будет дождливым.
  • Высокий уровень воды в реках предвещает плодородный год.

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24 апреля 2025 года — четвертый день послепасхальной недели, который называют Пасха мертвых, или Навский четверг. Название этого четверга исходит от слова «навь», так называется потусторонний мир мертвых. В этот день вспоминают поминают покойных. При этом надо вспоминать их с улыбкой, вспоминая о них только хорошее. Именно поэтому этот день также называют Светлый четверг. О традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU. Суть и история Пасхи усопших и Светлого четверга Что такое Светлый четверг и когда он бывает В христианской традиции Светлый четверг — это четвертый день после Пасхи, который в 2025 году отмечается 24 апреля. На протяжении всей Светлой седмицы верующие продолжают празднование Воскресения Христова, посещают богослужения, совершают молитвы и звонят в церковные колокола. В этот период не принято устраивать поминальные мероприятия и посещать кладбища. Для совершения поминовения усопших установлен особый день — Радоница. Почему Светлый четверг называют Пасхой мертвых Пасха мертвых представляет собой славянский обряд поминовения усопших, который традиционно проводится в период Страстной, Пасхальной и Радоницкой недель. Наиболее часто под этим термином подразумевают четверг Светлой седмицы. Вместе с тем, поминальные обряды могли проходить и в другие дни: в само пасхальное воскресенье, во вторник или субботу первой недели после Пасхи, а также с воскресенья по вторник в течение Радоницкой недели. Что можно делать в Пасху усопших В этот день следует быть милосердными и щедрыми, оказывать помощь всем нуждающимся. Считается, что отказом человек навлечет на себя беду, поэтому в праздник подавали милостыню и устраивали трапезные столы для нищих. В течение всей недели после Пасхи, которую на Руси называли Светлой седмицей, традиционно было принято проводить время в радостных и праздничных заботах, уделяя особое внимание семье и близким. В четверг этой недели обычно устраивали визиты друг к другу и собирались за одним столом всей большой семьей. Рождение ребенка в этот период считалось особым благом, поскольку существовало поверье, что появившиеся на свет в Светлую седмицу дети будут отличаться крепким здоровьем. Именно в это время разрешалось проводить обряды крещения младенцев. Что нельзя делать в Пасху усопших Согласно православным канонам, размещение пищи и напитков на могилах как в обычные дни, так и во время празднования Пасхи считается недопустимым. Это считается языческой традицией. Представители духовенства рекомендуют вместо этого испечь угощения и передать их нуждающимся. Тем, кто все же намерен следовать старинному обычаю, советуют воздержаться от оставления на кладбище рюмки водки с черным хлебом, поскольку употребление алкоголя не поддерживается церковью. Кроме того, не рекомендуется самим употреблять спиртные напитки в этот день. На кладбищах не допускается устраивать громкие застолья с песнями возле могил, поскольку это расценивается как неуважение к памяти покойных. Согласно народным поверьям, подобное поведение может вызвать недовольство духов, которые способны отомстить за нанесенную им обиду. В Навский четверг женщинам не рекомендуется заниматься шитьем или брать в руки иголку с ниткой. Считалось, что такие действия могут разгневать усопших. В период Светлой седмицы вступать в брак запрещено. Существовало убеждение, что если пара нарушит этот запрет, их брак будет недолговечным и принесет обоим супругам множество страданий. Нельзя в этот день сквернословить, желать зла, ссориться и унывать, чтобы не притянуть негатив в свою жизнь. Особенно не стоит плохо говорить о покойных. Именно согласно традициям этого дня появилось выражение: «О покойниках говорят хорошо либо ничего».  Народные приметы Навского четверга В ночь на Навский четверг традиционно не запирали входные двери. В этот вечер было принято растапливать баню, однако к ночи помещение освобождали, чтобы души умерших могли там побывать. На Руси считалось, что именно в Навский четверг пробуждаются русалки и обращаются к людям с просьбой подарить им небольшой отрез холстины для прикрытия наготы. До рассвета некоторые крестьянки приносили на берега рек чистые рубашки или полотенца. Женщины считали, что проявленная по отношению к русалкам щедрость обязательно вернется добром: водяные обитательницы защитят от утопления самих дарительниц, а также их мужей и детей. Приметы о погоде
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