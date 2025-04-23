Пасха мертвых 24 апреля 2025: что можно и что нельзя делать

24 апреля 2025 года — четвертый день послепасхальной недели, который называют Пасха мертвых, или Навский четверг. Название этого четверга исходит от слова «навь», так называется потусторонний мир мертвых. В этот день вспоминают поминают покойных. При этом надо вспоминать их с улыбкой, вспоминая о них только хорошее. Именно поэтому этот день также называют Светлый четверг. О традициях, приметах и запретах этого дня — в материале URA.RU.
Суть и история Пасхи усопших и Светлого четверга
Что такое Светлый четверг и когда он бывает
В христианской традиции Светлый четверг — это четвертый день после Пасхи, который в 2025 году отмечается 24 апреля. На протяжении всей Светлой седмицы верующие продолжают празднование Воскресения Христова, посещают богослужения, совершают молитвы и звонят в церковные колокола.
В этот период не принято устраивать поминальные мероприятия и посещать кладбища. Для совершения поминовения усопших установлен особый день — Радоница.
Почему Светлый четверг называют Пасхой мертвых
Пасха мертвых представляет собой славянский обряд поминовения усопших, который традиционно проводится в период Страстной, Пасхальной и Радоницкой недель. Наиболее часто под этим термином подразумевают четверг Светлой седмицы. Вместе с тем, поминальные обряды могли проходить и в другие дни: в само пасхальное воскресенье, во вторник или субботу первой недели после Пасхи, а также с воскресенья по вторник в течение Радоницкой недели.
Что можно делать в Пасху усопших
В этот день следует быть милосердными и щедрыми, оказывать помощь всем нуждающимся. Считается, что отказом человек навлечет на себя беду, поэтому в праздник подавали милостыню и устраивали трапезные столы для нищих.
В течение всей недели после Пасхи, которую на Руси называли Светлой седмицей, традиционно было принято проводить время в радостных и праздничных заботах, уделяя особое внимание семье и близким. В четверг этой недели обычно устраивали визиты друг к другу и собирались за одним столом всей большой семьей.
Рождение ребенка в этот период считалось особым благом, поскольку существовало поверье, что появившиеся на свет в Светлую седмицу дети будут отличаться крепким здоровьем. Именно в это время разрешалось проводить обряды крещения младенцев.
Что нельзя делать в Пасху усопших
Согласно православным канонам, размещение пищи и напитков на могилах как в обычные дни, так и во время празднования Пасхи считается недопустимым. Это считается языческой традицией. Представители духовенства рекомендуют вместо этого испечь угощения и передать их нуждающимся.
Тем, кто все же намерен следовать старинному обычаю, советуют воздержаться от оставления на кладбище рюмки водки с черным хлебом, поскольку употребление алкоголя не поддерживается церковью. Кроме того, не рекомендуется самим употреблять спиртные напитки в этот день.
На кладбищах не допускается устраивать громкие застолья с песнями возле могил, поскольку это расценивается как неуважение к памяти покойных. Согласно народным поверьям, подобное поведение может вызвать недовольство духов, которые способны отомстить за нанесенную им обиду.
В Навский четверг женщинам не рекомендуется заниматься шитьем или брать в руки иголку с ниткой. Считалось, что такие действия могут разгневать усопших.
В период Светлой седмицы вступать в брак запрещено. Существовало убеждение, что если пара нарушит этот запрет, их брак будет недолговечным и принесет обоим супругам множество страданий. Нельзя в этот день сквернословить, желать зла, ссориться и унывать, чтобы не притянуть негатив в свою жизнь. Особенно не стоит плохо говорить о покойных. Именно согласно традициям этого дня появилось выражение: «О покойниках говорят хорошо либо ничего».
Народные приметы Навского четверга
В ночь на Навский четверг традиционно не запирали входные двери. В этот вечер было принято растапливать баню, однако к ночи помещение освобождали, чтобы души умерших могли там побывать.
На Руси считалось, что именно в Навский четверг пробуждаются русалки и обращаются к людям с просьбой подарить им небольшой отрез холстины для прикрытия наготы. До рассвета некоторые крестьянки приносили на берега рек чистые рубашки или полотенца. Женщины считали, что проявленная по отношению к русалкам щедрость обязательно вернется добром: водяные обитательницы защитят от утопления самих дарительниц, а также их мужей и детей.
Приметы о погоде
- Небо звездное — будет много ягод и грибов в лесах.
- Если утром перед дождем гром гремит — к богатому урожаю овощей, а если перед громом пошел дождь — к ясной погоде.
- Уродится горох, если на осине много сережек.
- Ясный и сухой день указывает на то, что лето будет знойным, а зерновые не уродятся.
- На иве появились листья — заморозки больше не угрожают.
- Много сока в березе — лето будет дождливым.
- Высокий уровень воды в реках предвещает плодородный год.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.