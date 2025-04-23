Площадкой Дягилевского фестиваля в Перми станет химзавод

В рамках Дягилевского фестиваля этим летом одна из постановок будет показана на заводе «Сибур-Химпром». Здесь состоится два сеанса спектакля-путешествия «Седьмая печать» (16+) по мотивам пьесы и фильма Ингмара Бергмана.
«На площадке промышленного предприятия развернется спектакль-путешествие „Седьмая печать“, созданный по мотивам пьесы и фильма Ингмара Бергмана. Слушая текст в наушниках, зрители пройдут через семь пространственных инсталляций. Каждая из них изменяется в ходе развития сюжета: движутся свет, обстановка, „артисты“», — говорится в анонсе фестиваля.
Как ранее рассказывало URA.RU, Дягилевский фестиваль пройдет с 13 по 22 июня. Как выяснилось, одну из главных премьер — «Пиковую даму» в постановке Андрея Могучего и Теодора Курентзиса — перенесли на следующий сезон.
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