Известный пермский продавец оптики увеличил доходы

Пермская компания «Люксоптика», продающая очки, отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании достигла 63 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 55,5 млн рублей.
«Отчет о финансовых результатах ООО „Люксоптика“ за 2024 год. Выручка — 707,6 млн рублей, чистая прибыль — 63,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка составила 584 млн рублей.
Компания начала свою деятельность в 1998 году. В настоящее время имеет 51 салон медицинской оптики в Перми и Пермском крае. В 2016 году был проведен ребрендинг компании. В сети салонов представлены собственные торговые марки.
Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей.
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