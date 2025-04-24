Известный пермский продавец оптики увеличил доходы

© Служба новостей «URA.RU»
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Выручка общества увеличилась на 133 млн рублей
Выручка общества увеличилась на 133 млн рублей Фото:

Пермская компания «Люксоптика», продающая очки, отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании достигла 63 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 55,5 млн рублей.

«Отчет о финансовых результатах ООО „Люксоптика“ за 2024 год. Выручка — 707,6 млн рублей, чистая прибыль — 63,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка составила 584 млн рублей.

Компания начала свою деятельность в 1998 году. В настоящее время имеет 51 салон медицинской оптики в Перми и Пермском крае. В 2016 году был проведен ребрендинг компании. В сети салонов представлены собственные торговые марки.

Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей. 

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Пермская компания «Люксоптика», продающая очки, отчиталась о финансовых показателях за 2024 год. Прибыль компании достигла 63 млн рублей. В 2023 году прибыль общества составила 55,5 млн рублей. «Отчет о финансовых результатах ООО „Люксоптика“ за 2024 год. Выручка — 707,6 млн рублей, чистая прибыль — 63,2 млн рублей», — сообщается в сервисе раскрытия информации СБИС. Годом ранее выручка составила 584 млн рублей. Компания начала свою деятельность в 1998 году. В настоящее время имеет 51 салон медицинской оптики в Перми и Пермском крае. В 2016 году был проведен ребрендинг компании. В сети салонов представлены собственные торговые марки. Ранее URA.RU сообщало, что предприятие «Кнауф Гипс Кунгур», которое является дочерней компанией немецкого производителя стройматериалов Knauf, в 2024 году улучшила финансовые результаты. Прибыль завода увеличилась на десятки миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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