Чем известен мэр пермского Кизела Родыгин, пожавший руку Путину

Глава города Кизел Пермского края Андрей Родыгин получил награду из рук президента России Владимира Путина. «Стоять на одной сцене с президентом и пожать ему руку — это великая честь», — отметил чиновник. Чем известен мэр — в справке URA.RU.
Биография
Родыгин Андрей Викторович родился в 1981 году. Окончил Уральский государственный горный университет по специальности горный инженер «Горные машины и оборудование». В начале 2000-х он работал в компании «Уралкалий», затем в дочерней компании Мотовилихинских заводов «Камасталь». В 2008 году Родыгин перешел в чиновники, заняв пост начальника отдела градостроительства, архитектуры и развития инфраструктуры Кизеловского муниципального района. Здесь он проработал вплоть до 2016 года, когда стал мэром Кизела, а после муниципальной реформы — главой Кизеловского округа. Родыгин женат. Воспитывает четверых сыновей.
Чиновник. Удар первый
Кизел — сложная территория в Пермском крае. Коммунальная инфраструктура изношена, что не раз приводило к скандалам. Так, в первый год руководства Кизелом Родыгину пришлось отвечать перед прокуратурой за то, что в микрорайоне Южный батареи у жителей оказались холодными, а детям в садах пришлось спать в теплой одежде. Проблема кстати возникла из-за неработающей новой котельной. Аналогичные проблемы в Кизеле возникали и в другие года. Между тем к выборам 2018 года у Родыгина конкурентов практически не оказалось, и даже рухнувший на ребенка в жилом доме потолок не помешал ему избраться на пост главы округа.
Обновленное название должности не обновило коммунального хозяйства Кизела. Уже в 2019 году Родыгина обвинили в том, что он не может обеспечить жителей города водой. Проблемы с отоплением также никуда не делись. В 2020 году Родыгин получил выволочку от губернатора Дмитрий Махонина. Тот публично на заседании регионального правительства вызвал Родыгина и еще двух мэров к себе: «Пусть они мне расскажут, почему они ни черта не делают. Также прошу разработать предложения по наказанию этих товарищей. У нас же Кизел процветает, с занятостью у нас все хорошо, поэтому глава ни черта не делает». Но и этот удар Родыгин выдержал, сохранив пост.
Правильное поведение
После начала спецоперации Родыгин решил сменить название Кизела на КиZел. По крайне мере, на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Возможно, за это позже его аккаунт признали одним из лучших среди глав территорий края. После этого Родыгин становится заметно более открытым в соцсетях — сам первым публикует информацию о ЧП, реагирует на жалобы. Даже не стесняется быть человеком — публикует фото, как бросает валенок на дальность. Участникам СВО он также активно помогает.
Удар второй
В начале 2023 года Родыгин подставился вновь. Власти округа не разыграли конкурс на пассажирские перевозки, и с наступлением Нового года автобусы в городе не вышли на маршруты. Из-за этого администрация губернатора устроила проверку мэра. Родыгину прочили отставку, но он вновь держался в кресле. И даже открыто заявил о массовой поддержке жителей. В итоге градоначальник отделался замечанием со стороны Махонина. К слову, коммунальные аварии не перестали быть обыденностью в Кизеле.
Герой
В апреле 2023 года Андрей Родыгин спас людей из пожара. Он помог своим соседям выбраться из задымленной квартиры. «Просто было задымление в подъезде, там подожгли коляски, и квартира у соседей наполнилась дымом. Они вышли на балкон, я через свой балкон и через свою квартиру вывел их на улицу», — рассказал тогда мэр.
22 августа 2024 года в одном из домов Кизела взорвался газ. Родыгин выезжает на место, координирует работу, помогает пострадавшим. Не скрывается ни от журналистов, ни от жителей. Именно за эту историю Родыгин стал лауреатом номинации «Мужество и героизм — на благо служения Родине» Всероссийской муниципальной премии «Служение» и удостоился внимания президента.
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