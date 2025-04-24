Осужденный экс-замначальника ИК-37 Андрей Шварев погиб на СВО

Бывший заместитель начальника колонии № 37 для бывших силовиков Андрей Шварев погиб на СВО. Об этом стало известно на заседании суда по его делу к краевому ГУФСИН.
«В ГУФСИН по Пермскому краю поступила официальная информация о том, что осужденный за получение взятки от осужденного Алиева Андрей Шварев погиб на СВО», — передает слова представителя надзорного ведомства «РБК-Пермь». По данным источников URA.RU, Шварев долгое время числился пропавшим без вести, родственники надеялись, что он вернется живым, но он был найден погибшим. Его тело отправлено в Прикамье для захоронения.
Шварев был осужден за то, что получил взятку от осужденного Руслана Алиева. Чусовской городской суд признал его виновным и отправил в колонию строгого режима на 12 лет. Будучи уже осужденным, Шварев заключил контракт с Минобороны РФ. Также он должен был выплатить 5,5 млн штрафа.
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