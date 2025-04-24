Пермская прокуратура назвала проекты-лидеры по хищениям из бюджета

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Прокуратура Перми обнаружила 310 нарушений при реализации нацпроектов
Прокуратура Перми обнаружила 310 нарушений при реализации нацпроектов Фото:

В Перми чаще всего воруют из бюджета по нацпроектам «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин на заседании гордумы.

«К сожалению, выделяемые на нацпроекты значительные бюджетные средства недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения. Большинство выявляемых хищений связаны с реализацией мероприятий в сфере демографии, образования, создания комфортной городской среды и развития туристической сферы», — сообщил Шмырин.

При реализации нацпроектов прокуроры выявили 310 нарушений, направили 47 заявлений в суд и внесли 101 представление. К ответственности привлекли 58 человек, также было возбуждено пять уголовных дел.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества. 

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В Перми чаще всего воруют из бюджета по нацпроектам «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин на заседании гордумы. «К сожалению, выделяемые на нацпроекты значительные бюджетные средства недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения. Большинство выявляемых хищений связаны с реализацией мероприятий в сфере демографии, образования, создания комфортной городской среды и развития туристической сферы», — сообщил Шмырин. При реализации нацпроектов прокуроры выявили 310 нарушений, направили 47 заявлений в суд и внесли 101 представление. К ответственности привлекли 58 человек, также было возбуждено пять уголовных дел. Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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