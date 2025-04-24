Пермская прокуратура назвала проекты-лидеры по хищениям из бюджета

В Перми чаще всего воруют из бюджета по нацпроектам «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом рассказал прокурор Перми Егор Шмырин на заседании гордумы.
«К сожалению, выделяемые на нацпроекты значительные бюджетные средства недобросовестными чиновниками и подрядчиками нередко воспринимаются как лакомый кусок для личного обогащения. Большинство выявляемых хищений связаны с реализацией мероприятий в сфере демографии, образования, создания комфортной городской среды и развития туристической сферы», — сообщил Шмырин.
При реализации нацпроектов прокуроры выявили 310 нарушений, направили 47 заявлений в суд и внесли 101 представление. К ответственности привлекли 58 человек, также было возбуждено пять уголовных дел.
Ранее URA.RU рассказывало, что в 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества.
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