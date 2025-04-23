23 апреля 2025

В Перми ФСБ накрыла call-центр телефонных мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники из Перми обманывали граждан со всей России
Злоумышленники из Перми обманывали граждан со всей России Фото:

Call-центр мошенников, которые убеждали людей переводить им деньги, работал в Перми. Его работу пресекли сотрудники регионального УФСБ и полиции.

«УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю пресечена деятельность call-центра. Злоумышленники, оборудовав несколько рабочих мест, убеждали граждан переводить денежные средства на подконтрольные банковские счета организаторам криминального объединения», — рассказали URA.RU в спецслужбе.

По данным УФСБ мошенники в итоге переводили деньги за пределы России. На счета иностранцев они приходили в виде криптовалюты.

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Call-центр мошенников, которые убеждали людей переводить им деньги, работал в Перми. Его работу пресекли сотрудники регионального УФСБ и полиции. «УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю пресечена деятельность call-центра. Злоумышленники, оборудовав несколько рабочих мест, убеждали граждан переводить денежные средства на подконтрольные банковские счета организаторам криминального объединения», — рассказали URA.RU в спецслужбе. По данным УФСБ мошенники в итоге переводили деньги за пределы России. На счета иностранцев они приходили в виде криптовалюты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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