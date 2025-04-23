В Перми ФСБ накрыла call-центр телефонных мошенников

Злоумышленники из Перми обманывали граждан со всей России
Call-центр мошенников, которые убеждали людей переводить им деньги, работал в Перми. Его работу пресекли сотрудники регионального УФСБ и полиции.
«УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с ГУ МВД России по Пермскому краю пресечена деятельность call-центра. Злоумышленники, оборудовав несколько рабочих мест, убеждали граждан переводить денежные средства на подконтрольные банковские счета организаторам криминального объединения», — рассказали URA.RU в спецслужбе.
По данным УФСБ мошенники в итоге переводили деньги за пределы России. На счета иностранцев они приходили в виде криптовалюты.
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