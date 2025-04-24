Чем известны экс-владельцы Соликамского магниевого завода Пестриков и Кондрашев, заочно арестованные в Москве

Савеловский суд Москвы заочно арестовал бывших совладельцев «Соликамского магниевого завода» (СМЗ) Петра Кондрашева и Игоря Пестрикова. Они обвиняются в мошенничестве и фальсификации доказательств. Об истории судебных разбирательств вокруг бизнесменов — в материале URA.RU.
Пестриков и Кондрашев были одними из крупных акционеров СМЗ, одного из ведущих производителей магниевой и редкоземельной продукции в России. Пестриков владел 25% акций, а Кондрашев — 24%. Их партнерами были Тимур Старостин (25%) и Сергей Кирпичев (15,45%). Эти имена стали известны в контексте судебных разбирательств, связанных с приватизацией предприятия и обвинениями в финансовых преступлениях.
В 2021 году Генеральная прокуратура России обратилась в Арбитражный суд Пермского края с требованием изъять акции СМЗ у частных акционеров, утверждая, что приватизация предприятия в 1990-х годах была проведена с нарушением законодательства. Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск и постановил изъять 89,5% акций завода в пользу государства.
Кроме того, Игорь Пестриков стал фигурантом уголовного дела об организации растраты и покушении на хищение средств предприятия с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2022 года он заключил договор займа на 250 млн рублей, обеспеченный долями Пестрикова в ООО «Фин-Проект». Арбитражный суд Пермского края признал договор займа недействительным и взыскал с Пестрикова 250 млн рублей в пользу СМЗ.
Пестриков также организовал покушение на растрату. Под видом оплаты его доли в уставном капитале коммерческой организации, якобы реализуемой «СМЗ» путем продажи по цене 2,5 млрд рублей. При этом довести задуманное до конца ему не удалось, вмешались правоохранители.
Подсудимый скрылся от следствия и суда. 14 апреля 2025 года Соликамский городской суд заочно приговорил Игоря Пестрикова к восьми годам лишения свободы с отбыванием в ИК общего режима и штрафу в 1,5 млн рублей. Также его лишили права занимать определенные должности в коммерческих организациях на 2 года и 10 месяцев.
В четверг, 24 апреля, Савеловский районный суд Москвы вынес постановление о заочном аресте на два месяца Кондрашева и Пестрикова. Они обвиняются в мошенничестве и фальсификации доказательств по уголовному делу. Оба объявлены в федеральный розыск. По данным СМИ, бизнесмены сейчас находятся за границей: Кондрашов — в Австрии, а Пестриков — во Франции.
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