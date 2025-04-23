«Это упрек всей правоохранительной системе»: в Перми выросло количество интернет-преступлений

В 2024 году в Перми произошло более 18 тысяч киберпреступлений. Из них почти половину составили случаи мошенничества. Об этом на заседании пермской гордумы сообщил прокурор Перми Егор Шмырин.
«Количество киберпреступлений продолжает расти. Удельный вес вырос до 40%, а раскрыто менее четверти этих преступлений и возмещена лишь малая часть причиненного многомиллионного ущерба. В результате действий мошенников граждане порой остаются без средств к существованию. Это очевидный упрек всей правоохранительной системе от потерпевших и вызов всему нашему обществу со стороны преступников», — отметил Шмырин.
За прошлый год зафиксировано 8 427 случаев кибермошенничества, что составляет 47% от всех преступлений в интернете. Также произошло 5 323 преступления в сфере неправомерного доступа к компьютерной информации, 2 271 преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и 2 078 краж.
Ранее URA.RU рассказывало, что за 2024 год количество интернет-преступлений выросло более чем на 20%. При этом только 10% из них удается раскрыть.
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