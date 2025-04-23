Депутаты одобрили передачу церкви акватеррариума и участка под зоопарком в Перми

На заседании гордумы депутаты поддержали безвозмездную передачу акватеррариума и территории старого зоопарка Пермской епархии РПЦ. Речь идет о здании по улице Окулова, 3 и участке по улице Монастырской, 10.
«Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрел и принял проект данного решения. Предлагаю поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Бесфамильный. «За» проголосовали 27 из 29 депутатов.
Ранее URA.RU рассказывало, что на месте зоопарка появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». Его начнут строить после окончательного переезда зоопарка на улицу Архитектора Свиязева, 17в в июле-августе 2025 года. В 2026 году на обустройство сквера выделят 71,2 млн рублей, работы предполагается завершить уже в 2027 году.
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