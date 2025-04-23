23 апреля 2025

Депутаты одобрили передачу церкви акватеррариума и участка под зоопарком в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Церковь получит здание и земельный участок бесплатно
Церковь получит здание и земельный участок бесплатно Фото:

На заседании гордумы депутаты поддержали безвозмездную передачу акватеррариума и территории старого зоопарка Пермской епархии РПЦ. Речь идет о здании по улице Окулова, 3 и участке по улице Монастырской, 10.

«Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрел и принял проект данного решения. Предлагаю поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Бесфамильный. «За» проголосовали 27 из 29 депутатов.

Ранее URA.RU рассказывало, что на месте зоопарка появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». Его начнут строить после окончательного переезда зоопарка на улицу Архитектора Свиязева, 17в в июле-августе 2025 года. В 2026 году на обустройство сквера выделят 71,2 млн рублей, работы предполагается завершить уже в 2027 году.

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На заседании гордумы депутаты поддержали безвозмездную передачу акватеррариума и территории старого зоопарка Пермской епархии РПЦ. Речь идет о здании по улице Окулова, 3 и участке по улице Монастырской, 10. «Комитет по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами рассмотрел и принял проект данного решения. Предлагаю поддержать», — отметил содокладчик по вопросу Михаил Бесфамильный. «За» проголосовали 27 из 29 депутатов. Ранее URA.RU рассказывало, что на месте зоопарка появится сквер с яблоневым садом «Архиерейское подворье». Его начнут строить после окончательного переезда зоопарка на улицу Архитектора Свиязева, 17в в июле-августе 2025 года. В 2026 году на обустройство сквера выделят 71,2 млн рублей, работы предполагается завершить уже в 2027 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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