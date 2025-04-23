В Пермском крае подорожал бензин

В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин марки АИ-95. Литр в среднем подорожал на четыре копейки. Об этом сказано в отчете Росстата с 15 по 21 апреля, опубликованном на сайте ведомства.
«За период с 15 по 21 апреля 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 52 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае литр бензина АИ-95 подорожал на четыре копейки до 61,13 рубля. Остальные марки остались без изменений», — сказано на сайте Росстата.
Уточняется, что средняя цена бензина АИ-92 — 56,24 рубля, АИ-98 и выше — 85,24 рубля. Дизельное топливо за неделю выросло в цене на семь копеек. Литр в среднем продают за 71,82 рубля.
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