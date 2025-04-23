23 апреля 2025

В Пермском крае подорожал бензин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За неделю подорожал бензин АИ-95
За неделю подорожал бензин АИ-95 Фото:

В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин марки АИ-95. Литр в среднем подорожал на четыре копейки. Об этом сказано в отчете Росстата с 15 по 21 апреля, опубликованном на сайте ведомства.

«За период с 15 по 21 апреля 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 52 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае литр бензина АИ-95 подорожал на четыре копейки до 61,13 рубля. Остальные марки остались без изменений», — сказано на сайте Росстата.

Уточняется, что средняя цена бензина АИ-92 — 56,24 рубля, АИ-98 и выше — 85,24 рубля. Дизельное топливо за неделю выросло в цене на семь копеек. Литр в среднем продают за 71,82 рубля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае за неделю выросли цены на бензин марки АИ-95. Литр в среднем подорожал на четыре копейки. Об этом сказано в отчете Росстата с 15 по 21 апреля, опубликованном на сайте ведомства. «За период с 15 по 21 апреля 2025 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 52 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае литр бензина АИ-95 подорожал на четыре копейки до 61,13 рубля. Остальные марки остались без изменений», — сказано на сайте Росстата. Уточняется, что средняя цена бензина АИ-92 — 56,24 рубля, АИ-98 и выше — 85,24 рубля. Дизельное топливо за неделю выросло в цене на семь копеек. Литр в среднем продают за 71,82 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...