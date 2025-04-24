Пермякам напомнили, чем опасна вода из родников весной

Роспотребнадзор: употребление родниковой воды весной опасно для здоровья
© Служба новостей «URA.RU»
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Роспотребнадзор не рекомендует употреблять воду из родников
Роспотребнадзор не рекомендует употреблять воду из родников Фото:

Употребление в пищу воды из родников небезопасно, особенно — в весенний период. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Именно весной, напомнили в ведомстве, в родниковой воде концентрируются загрязняющие вещества, накопленные за зиму.

«В период паводка негативное влияние на качество воды в родниках усиливается, так как в них с талыми водами массово поступают загрязняющие вещества, накопленные за зиму в снежном покрове. Высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных болезней как бактериальной, так и вирусной природы […]. Родники не следует рассматривать как источники питьевого водоснабжения. Не рекомендуется также использовать родниковую воду для бытовых целей, в том числе для мытья рук, посуды, овощей и фруктов», — пояснили агентству специалисты Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU рассказывало о том, что качество водопроводной воды в Пермском крае превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года лишь 3,5% водопроводной воды не соответствовало нормам по санитарно-химическим показателям и 1,86% — по микробиологическим.

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Употребление в пищу воды из родников небезопасно, особенно — в весенний период. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю. Именно весной, напомнили в ведомстве, в родниковой воде концентрируются загрязняющие вещества, накопленные за зиму. «В период паводка негативное влияние на качество воды в родниках усиливается, так как в них с талыми водами массово поступают загрязняющие вещества, накопленные за зиму в снежном покрове. Высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных болезней как бактериальной, так и вирусной природы […]. Родники не следует рассматривать как источники питьевого водоснабжения. Не рекомендуется также использовать родниковую воду для бытовых целей, в том числе для мытья рук, посуды, овощей и фруктов», — пояснили агентству специалисты Роспотребнадзора. Ранее URA.RU рассказывало о том, что качество водопроводной воды в Пермском крае превышает общероссийские показатели. По итогам 2024 года лишь 3,5% водопроводной воды не соответствовало нормам по санитарно-химическим показателям и 1,86% — по микробиологическим.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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