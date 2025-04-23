23 апреля 2025

Путин отметил пермского министра финансов

Министр финансов Пермского края Тхор удостоена награды «За безупречную службу»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Тхор на госслужбе с 1990-х годов
Екатерина Тхор на госслужбе с 1990-х годов Фото:

Президент России Владимир Путин удостоил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет министра финансов Пермского края Екатерину Тхор. В указе говорится, что награду она заслужила за «многолетнюю безупречную государственную службу».

«За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXX лет Тхор Екатерину Ивановну — министра финансов Пермского края. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент также наградил заместителя председателя законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 

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Президент России Владимир Путин удостоил знаком отличия «За безупречную службу» XXX лет министра финансов Пермского края Екатерину Тхор. В указе говорится, что награду она заслужила за «многолетнюю безупречную государственную службу». «За многолетнюю безупречную государственную службу наградить знаком отличия „За безупречную службу“ XXX лет Тхор Екатерину Ивановну — министра финансов Пермского края. Документ опубликован на портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что президент также наградил заместителя председателя законодательного собрания Пермского края Сергея Яшкина. Он получил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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