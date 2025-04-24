Пермские инженеры могут выиграть миллионы рублей на «Битве роботов»

Организаторы международного чемпионата «Битва Роботов» начали прием заявок от инженерных команд. Пермяки, как и другие россияне, могут зарегистрироваться на портале Госуслуг. Участники соревнований разыграют в этом году призовой фонд в 6,6 млн рублей, рассказали URA.RU в оргкомитете чемпионата.
«На Госуслугах до 15 мая включительно принимают заявки на участие в третьем сезоне Международного чемпионата „Битва Роботов“. Общий призовой фонд от генеральных партнеров мероприятия — 6,6 млн рублей», — сообщили организаторы. Все заявки пройдут экспертный отбор. Жюри оценит оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды.
«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы, управляемые создателями, сражаются на ринге. В 2024 году пермская команда «Зверобой» прошла в финал турнира. Также Пермь принимала один из региональных этапов чемпионата.
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