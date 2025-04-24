Пермские инженеры могут выиграть миллионы рублей на «Битве роботов»

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На ринг выйдут лучшие
На ринг выйдут лучшие Фото:

Организаторы международного чемпионата «Битва Роботов» начали прием заявок от инженерных команд. Пермяки, как и другие россияне, могут зарегистрироваться на портале Госуслуг. Участники соревнований разыграют в этом году призовой фонд в 6,6 млн рублей, рассказали URA.RU в оргкомитете чемпионата.

«На Госуслугах до 15 мая включительно принимают заявки на участие в третьем сезоне Международного чемпионата „Битва Роботов“. Общий призовой фонд от генеральных партнеров мероприятия — 6,6 млн рублей», — сообщили организаторы. Все заявки пройдут экспертный отбор. Жюри оценит оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы, управляемые создателями, сражаются на ринге. В 2024 году пермская команда «Зверобой» прошла в финал турнира. Также Пермь принимала один из региональных этапов чемпионата. 

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Организаторы международного чемпионата «Битва Роботов» начали прием заявок от инженерных команд. Пермяки, как и другие россияне, могут зарегистрироваться на портале Госуслуг. Участники соревнований разыграют в этом году призовой фонд в 6,6 млн рублей, рассказали URA.RU в оргкомитете чемпионата. «На Госуслугах до 15 мая включительно принимают заявки на участие в третьем сезоне Международного чемпионата „Битва Роботов“. Общий призовой фонд от генеральных партнеров мероприятия — 6,6 млн рублей», — сообщили организаторы. Все заявки пройдут экспертный отбор. Жюри оценит оригинальность оборудования робота, креативность легенды и опыт команды. «Битва роботов» — международный чемпионат, в котором роботы, управляемые создателями, сражаются на ринге. В 2024 году пермская команда «Зверобой» прошла в финал турнира. Также Пермь принимала один из региональных этапов чемпионата. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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