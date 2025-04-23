За станки вставали старики и подростки: как пермский завод снабжал боеприпасами фронт в годы Войны

В годы Войны Александровский машзавод поставлял фронту огнеметы и минометы

24 апреля 2025 в 12:30 Размер текста - 17 +

Дети выполняли норму наравне со взрослыми aleksarhiv.ru новость из сюжета Россия празднует 80-летие со дня победы в Великой Отечественной войне Пермский край в годы Великой Отечественной превратился в мощнейшую промышленную область и один из основных «арсеналов» Советской армии. На территорию региона тогда эвакуировали многие промышленные предприятия, зачастую вместе с квалифицированными рабочими. Практически каждый завод в стране перешел на выпуск военной продукции. На фронт миллионными партиями отправляли вооружение и боеприпасы. Не стал исключением и Александровский машиностроительный завод, выпускающий минометы и фугасные бомбы. В каких условиях ковалась Победа в тылу и как пермское предприятие помогало фронту — в материале URA.RU. История завода Завод основали в 1802 году по указу Берг-коллегии Всеволодом Всеволожским как Лытвенский железоделательный завод (по названию реки Лытвы, на которой расположен). Позднее предприятие переименовали — в честь старшего сына владельца, Александра. А поселение, которое находилось поблизости, впоследствии стало городом Александровском. Вид на Александровское поселение Государственный архив Пермского края Работу завод начал летом 1808 года. Предприятие состояло из двух доменных печей и четырех кричных горнов, перерабатывающих чугун в сварочное железо. Сырье поставляли с местных месторождений, в частности, с Кизеловского, а по мере выработки начали завозить из Нижнего Тагила. Чугун частично переделывался в железо на месте, частично поставлялся для дальнейшей переработки на Майкорский завод. Уже в 1810 году предприятие в Александровске произвело из 2604 тонн чугуна 475 тонн железа. В 1820-е годы в окрестностях завода обнаружили залежи каменного угля. Для его добычи наряду с чугунно-литейным производством организовали металлообрабатывающее производство, где изготавливали простейший шахтерский инструмент. В 1845 году на заводе появились пудлинговые печи, в 1850-х годах впервые на Урале предпринимались попытки внедрить использование местного каменного угля. Пика производительности предприятие достигло в 1861 году. Тогда на нем было выплавлено более 4 тысяч тонн чугуна и 2 тонны железа. Завод в начале ХХ века Со временем чугунно-литейное производство становится нерентабельным, и к 1912 году его прекращают. Завод переоборудуют в ремонтные мастерские. Они начинают обслуживать Луньевские угольные копи. Постепенно предприятие осваивает машиностроительное производство. С 1920 года завод выпускает оборудование для угольных шахт: вагонетки, пневматические молотки, лебедки, легкие врубовые машины, затем осваивается производство бурильных установок и насосов, появляется сталелитейный цех. В 1930-е годы на предприятии провели реконструкцию. Мощности завода переориентировали на производство горно-шахтной и горнорудной техники. Александровский машзавод в 1941 году Эвакуация заводов в тыл в 1941 году kp.ru В ноябре 1941 на площадях Александровского завода разместили эвакуированные из Донбасса и Калуги предприятия — Торецкий (Дружковский) машиностроительный завод имени К. Е. Ворошилова и производственные мощности Калужского оборонного завода «Красная гвардия». Эвакуированное оборудование смонтировали и запустили в течение двух месяцев. Механический завод реорганизовали в машиностроительное предприятие союзного подчинения имени Ворошилова. Директором назначили Данила Людмирского, прибывшего в Молотовскую область вместе с эвакуированным Торецким машзаводом. Осенью 1941 года в поселке Луньевка размещен эвакуированный завод «Гидропривод» из Харькова. Число жителей поселка Александровска за первые месяцы войны почти удвоилось за счет эвакуированных. Все они были обеспечены жильем и работой. Эвакуированным семьям выделяли жилье, земельные участки под индивидуальные огороды, помогали приобретать семена. Военная продукция Александровского машзавода «ВКонтакте. Александровск официально» С января 1942 года завод наладил серийный выпуск военных заказов: минометы и огнеметы, корпуса мин и фугасных авиабомб, орудийные лафеты, прицепы для зенитных установок. Рабочих рук катастрофически не хватало, так как многие специалисты и кадровые рабочие ушли на фронт, а мощности предприятия значительно выросли. За станки в итоге приходилось вставать женщинам, подросткам, инвалидам и старикам. Весной 1942 года была организована мобилизация в ремесленное училище. Мобилизации подлежали юноши в возрасте 15-17 лет, девушки от 16-18 лет. В годы Великой Отечественной войны учились и одновременно работали на машзаводе подростки 14-15 лет, призванные из деревень и сел. В училище ковали кадры для работы в условиях военного времени. «В тылу — как на фронте» С первых дней войны на заводе был ужесточен режим рабочего времени. На предприятии устанавливались сверхурочные работы до 3-х часов в день. Сам завод переходил на круглосуточный режим. Все отпуска отменили. Взамен рабочим полагалась денежная компенсация. Эти деньги переводили в сберкассы в виде замороженных на время войны вкладов. Самовольный уход с работы приравнивали к дезертирству. Александровский машзавод, Юрий Ужегов, учащийся ремесленного училища, 1943 год aleksarhiv.ru Большое внимание уделялось экономии металла и усовершенствованию конструкции действующих механизмов. Поскольку мощность завода ограничивалась наличием стального литья, специалисты внедрили модернизированный процесс отливки из чугуна. Также предприятие впервые в области применило отливку мин без ее обработки. Зима 1943 года выдалась на редкость холодной, самая низкая температура достигала 56 градусов. Это было самое тяжелое время за всю войну для местного населения. Из-за недостатка питания резко ухудшилось состояние здоровья рабочих и их детей. По воспоминаниям очевидцев, бывали случаи, когда люди умирали прямо на производстве. Карточная система Для обеспечения населения Александровска необходимым минимумом продовольственных и промышленных товаров по твердым ценам ввели карточную систему. Решением Пермского облисполкома от 16 августа 1941 года были установлены нормы отпуска хлеба по карточкам. Продовольственные карточки ramtv.ru Кормили рабочих завода по нормам продуктовых карточек. Чуть позже выпуск блюд в столовых увеличили за счет дополнительного питания и продуктов с подсобных хозяйств. Александровский Совет и лично директор машзавода неоднократно ходатайствовали перед Кизеловским горсоветом и Пермским областным Советом о снабжении сотрудников Александровского завода по особому списку, о переводе завода в высшую категорию. Из переписки 1942 года: «…Питание рабочих, прибывших по эвакуации, следует признать неудовлетворительным, что отражается на производительности труда и на здоровье трудящихся… Отсутствие рынка и возможности купить что-либо из продуктов в колхозах усугубляет тяжелое положение рабочих…». В феврале 1942 года Кизеловским горисполкомом для машзавода было выделено «40 спецпайков ежемесячно из коммерческих продуктов» для поощрения рабочих, показавших высокие результаты в работе, по две-пять норм и выше. 1945 год Одна из разрушенных шахт на Донбассе mining-media.ru После освобождения Украины от немецких захватчиков Александровский машзавод получил важное правительственное задание — помочь восстановить разрушенные шахты Донбасса, затопленные фашистами. За успешное выполнение этого задания многих заводчан наградили медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса». К 1945 году завод стал самым крупным предприятием угольного машиностроения в восточных районах страны. Всего за годы войны на предприятии в Александровске наладили серийное производство 28 новых машин. Сам завод пережил новую модернизацию, став горно-шахтным машиностроительным гигантом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край в годы Великой Отечественной превратился в мощнейшую промышленную область и один из основных «арсеналов» Советской армии. На территорию региона тогда эвакуировали многие промышленные предприятия, зачастую вместе с квалифицированными рабочими. Практически каждый завод в стране перешел на выпуск военной продукции. На фронт миллионными партиями отправляли вооружение и боеприпасы. Не стал исключением и Александровский машиностроительный завод, выпускающий минометы и фугасные бомбы. В каких условиях ковалась Победа в тылу и как пермское предприятие помогало фронту — в материале URA.RU. История завода Завод основали в 1802 году по указу Берг-коллегии Всеволодом Всеволожским как Лытвенский железоделательный завод (по названию реки Лытвы, на которой расположен). Позднее предприятие переименовали — в честь старшего сына владельца, Александра. А поселение, которое находилось поблизости, впоследствии стало городом Александровском. Работу завод начал летом 1808 года. Предприятие состояло из двух доменных печей и четырех кричных горнов, перерабатывающих чугун в сварочное железо. Сырье поставляли с местных месторождений, в частности, с Кизеловского, а по мере выработки начали завозить из Нижнего Тагила. Чугун частично переделывался в железо на месте, частично поставлялся для дальнейшей переработки на Майкорский завод. Уже в 1810 году предприятие в Александровске произвело из 2604 тонн чугуна 475 тонн железа. В 1820-е годы в окрестностях завода обнаружили залежи каменного угля. Для его добычи наряду с чугунно-литейным производством организовали металлообрабатывающее производство, где изготавливали простейший шахтерский инструмент. В 1845 году на заводе появились пудлинговые печи, в 1850-х годах впервые на Урале предпринимались попытки внедрить использование местного каменного угля. Пика производительности предприятие достигло в 1861 году. Тогда на нем было выплавлено более 4 тысяч тонн чугуна и 2 тонны железа. Завод в начале ХХ века Со временем чугунно-литейное производство становится нерентабельным, и к 1912 году его прекращают. Завод переоборудуют в ремонтные мастерские. Они начинают обслуживать Луньевские угольные копи. Постепенно предприятие осваивает машиностроительное производство. С 1920 года завод выпускает оборудование для угольных шахт: вагонетки, пневматические молотки, лебедки, легкие врубовые машины, затем осваивается производство бурильных установок и насосов, появляется сталелитейный цех. В 1930-е годы на предприятии провели реконструкцию. Мощности завода переориентировали на производство горно-шахтной и горнорудной техники. Александровский машзавод в 1941 году В ноябре 1941 на площадях Александровского завода разместили эвакуированные из Донбасса и Калуги предприятия — Торецкий (Дружковский) машиностроительный завод имени К. Е. Ворошилова и производственные мощности Калужского оборонного завода «Красная гвардия». Эвакуированное оборудование смонтировали и запустили в течение двух месяцев. Механический завод реорганизовали в машиностроительное предприятие союзного подчинения имени Ворошилова. Директором назначили Данила Людмирского, прибывшего в Молотовскую область вместе с эвакуированным Торецким машзаводом. Осенью 1941 года в поселке Луньевка размещен эвакуированный завод «Гидропривод» из Харькова. Число жителей поселка Александровска за первые месяцы войны почти удвоилось за счет эвакуированных. Все они были обеспечены жильем и работой. Эвакуированным семьям выделяли жилье, земельные участки под индивидуальные огороды, помогали приобретать семена. С января 1942 года завод наладил серийный выпуск военных заказов: минометы и огнеметы, корпуса мин и фугасных авиабомб, орудийные лафеты, прицепы для зенитных установок. Рабочих рук катастрофически не хватало, так как многие специалисты и кадровые рабочие ушли на фронт, а мощности предприятия значительно выросли. За станки в итоге приходилось вставать женщинам, подросткам, инвалидам и старикам. Весной 1942 года была организована мобилизация в ремесленное училище. Мобилизации подлежали юноши в возрасте 15-17 лет, девушки от 16-18 лет. В годы Великой Отечественной войны учились и одновременно работали на машзаводе подростки 14-15 лет, призванные из деревень и сел. В училище ковали кадры для работы в условиях военного времени. «В тылу — как на фронте» С первых дней войны на заводе был ужесточен режим рабочего времени. На предприятии устанавливались сверхурочные работы до 3-х часов в день. Сам завод переходил на круглосуточный режим. Все отпуска отменили. Взамен рабочим полагалась денежная компенсация. Эти деньги переводили в сберкассы в виде замороженных на время войны вкладов. Самовольный уход с работы приравнивали к дезертирству. Большое внимание уделялось экономии металла и усовершенствованию конструкции действующих механизмов. Поскольку мощность завода ограничивалась наличием стального литья, специалисты внедрили модернизированный процесс отливки из чугуна. Также предприятие впервые в области применило отливку мин без ее обработки. Зима 1943 года выдалась на редкость холодной, самая низкая температура достигала 56 градусов. Это было самое тяжелое время за всю войну для местного населения. Из-за недостатка питания резко ухудшилось состояние здоровья рабочих и их детей. По воспоминаниям очевидцев, бывали случаи, когда люди умирали прямо на производстве. Карточная система Для обеспечения населения Александровска необходимым минимумом продовольственных и промышленных товаров по твердым ценам ввели карточную систему. Решением Пермского облисполкома от 16 августа 1941 года были установлены нормы отпуска хлеба по карточкам. Кормили рабочих завода по нормам продуктовых карточек. Чуть позже выпуск блюд в столовых увеличили за счет дополнительного питания и продуктов с подсобных хозяйств. Александровский Совет и лично директор машзавода неоднократно ходатайствовали перед Кизеловским горсоветом и Пермским областным Советом о снабжении сотрудников Александровского завода по особому списку, о переводе завода в высшую категорию. Из переписки 1942 года: В феврале 1942 года Кизеловским горисполкомом для машзавода было выделено «40 спецпайков ежемесячно из коммерческих продуктов» для поощрения рабочих, показавших высокие результаты в работе, по две-пять норм и выше. 1945 год После освобождения Украины от немецких захватчиков Александровский машзавод получил важное правительственное задание — помочь восстановить разрушенные шахты Донбасса, затопленные фашистами. За успешное выполнение этого задания многих заводчан наградили медалью «За восстановление угольных шахт Донбасса». К 1945 году завод стал самым крупным предприятием угольного машиностроения в восточных районах страны. Всего за годы войны на предприятии в Александровске наладили серийное производство 28 новых машин. Сам завод пережил новую модернизацию, став горно-шахтным машиностроительным гигантом.