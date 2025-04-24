24 апреля 2025

Суд признал законным начисление премии экс-мэру пермского города Вострикову

© Служба новостей «URA.RU»
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Призовые и премии на 921 тысячу рублей он получил с 2019 по 2023 годы
Призовые и премии на 921 тысячу рублей он получил с 2019 по 2023 годы Фото:

Апелляция Пермского краевого суда не нашла нарушений при поощрении главы Чайковского Юрия Вострикова. Призовые и премии он получал с 2019 по 2023 годы. 

«Прокуратура требовала взыскать с него 921 тысячу рублей. В поддержку теперь уже экс-чиновника выступили администрация Чайковского городского округа и правительство Пермского края», — сообщает из зала суда «РБК Пермь». 

Применение Чайковским городским судом срока давности в один год, установленного Трудовым кодексом РФ, названо самостоятельным основанием для отказа в иске. Сам Юрий Востриков на заседание не пришел, отправил представителя.

Ранее URA.RU сообщало, что по данным источника в политтусовке города, «нарушение было выявлено в рамках плановой проверки», которую провела прокуратура в отношении Вострикова. Он покинул пост главы Чайковского городского округа в ноябре 2023 года. В 2022 году он вдвое повысил себе оклад — до 75 тысяч рублей в месяц. В 2020 году экс-глава Чайковского вошел в число самых высокооплачиваемых глав муниципалитетов Прикамья. Его годовой доход превысил восемь млн рублей.

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Апелляция Пермского краевого суда не нашла нарушений при поощрении главы Чайковского Юрия Вострикова. Призовые и премии он получал с 2019 по 2023 годы.  «Прокуратура требовала взыскать с него 921 тысячу рублей. В поддержку теперь уже экс-чиновника выступили администрация Чайковского городского округа и правительство Пермского края», — сообщает из зала суда «РБК Пермь».  Применение Чайковским городским судом срока давности в один год, установленного Трудовым кодексом РФ, названо самостоятельным основанием для отказа в иске. Сам Юрий Востриков на заседание не пришел, отправил представителя. Ранее URA.RU сообщало, что по данным источника в политтусовке города, «нарушение было выявлено в рамках плановой проверки», которую провела прокуратура в отношении Вострикова. Он покинул пост главы Чайковского городского округа в ноябре 2023 года. В 2022 году он вдвое повысил себе оклад — до 75 тысяч рублей в месяц. В 2020 году экс-глава Чайковского вошел в число самых высокооплачиваемых глав муниципалитетов Прикамья. Его годовой доход превысил восемь млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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