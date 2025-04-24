Суд признал законным начисление премии экс-мэру пермского города Вострикову

Апелляция Пермского краевого суда не нашла нарушений при поощрении главы Чайковского Юрия Вострикова. Призовые и премии он получал с 2019 по 2023 годы.
«Прокуратура требовала взыскать с него 921 тысячу рублей. В поддержку теперь уже экс-чиновника выступили администрация Чайковского городского округа и правительство Пермского края», — сообщает из зала суда «РБК Пермь».
Применение Чайковским городским судом срока давности в один год, установленного Трудовым кодексом РФ, названо самостоятельным основанием для отказа в иске. Сам Юрий Востриков на заседание не пришел, отправил представителя.
Ранее URA.RU сообщало, что по данным источника в политтусовке города, «нарушение было выявлено в рамках плановой проверки», которую провела прокуратура в отношении Вострикова. Он покинул пост главы Чайковского городского округа в ноябре 2023 года. В 2022 году он вдвое повысил себе оклад — до 75 тысяч рублей в месяц. В 2020 году экс-глава Чайковского вошел в число самых высокооплачиваемых глав муниципалитетов Прикамья. Его годовой доход превысил восемь млн рублей.
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