Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил ветеранам СВО спецавтомобили для маломобильных граждан. Как передает корреспондент URA.RU с места событий, за машинами мужчины приехали с женами и детьми.
«Волнительный день, ребята настоящие герои и, защищая Родину, получили тяжелейшие ранения. Вместе с фондом „Защитники Отечества“ у нас есть программа, по которой мы выдаем адаптированные семейные автомобили. Эти авто могут управляться и обычным форматом. То есть и супруга может воспользоваться им», — заявил глава региона.
Среди бойцов, получивших автомобили, были заключившие ранее контракт и мобилизованные, а также действующие военнослужащие. Часть из них продолжает отдавать долг Родине, работая в военкоматах. Один из героев Дмитрий Грицков, проживающий в Златоусте, в составе сборной региона участвует в соревнованиях по следж-хоккею.
Губернатор лично вручил ключи и документы на автомобили каждой семье. Он обсудил с бойцами, как важно не опускать руки и стремиться жить.
«Многие ребята работают, один находится вообще в командировке, продолжая служить в рядах ВС РФ. Они герои на поле боя, но они герои и здесь, в гражданской жизни. Они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активно», — подчеркнул Текслер.
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