В самолетах из Челябинска к 80-летию Победы зазвучат голоса ветеранов

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Подкаст будут включать на борту с 25 апреля по 31 мая
Подкаст будут включать на борту с 25 апреля по 31 мая Фото:

Авиакомпания, совершающая рейсы из Челябинска вместе с фондом помощи пожилым людям, записала подкаст «Посадка разрешена». В нем ветераны вспоминают о жизни и работе, эвакуации и возвращении, а также о том, как строили мирную жизнь. Подкаст- часть исторического проекта «Атмосфера победы», сообщили в пресс-службе «Smartavia».

«Подкаст станет частью исторического проекта „Атмосфера Победы“, который протянет связь от воспоминаний о Великой Отечественной войне к тому, как строили свою жизнь и возрождали гражданскую авиацию в мирное время. Это история про ценности, дружбу, признание. Мы захотели поддержать фонд и ветеранов», — сообщили в пресс-службе компании.

Как отметили в пресс-службе, — эмоциональные и поучительные рассказы о ветеранах прослушиваются на одном дыхании. Запись сопровождается историческими материалами о том, как в стране возрождали гражданскую авиацию.

В подкастах рассказывается, как создавали самолеты, строили аэропорты, школу гражданских пилотов и задавали стандарты работы бортпроводников. Подкаст будут включать на борту каждого самолёта авиакомпании Smartavia с 25 апреля по 31 мая 2025 года. Также его можно будет услышать на сайте авиакомпании и в стриминговом сервисе VK Музыка в любое время

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Авиакомпания, совершающая рейсы из Челябинска вместе с фондом помощи пожилым людям, записала подкаст «Посадка разрешена». В нем ветераны вспоминают о жизни и работе, эвакуации и возвращении, а также о том, как строили мирную жизнь. Подкаст- часть исторического проекта «Атмосфера победы», сообщили в пресс-службе «Smartavia». «Подкаст станет частью исторического проекта „Атмосфера Победы“, который протянет связь от воспоминаний о Великой Отечественной войне к тому, как строили свою жизнь и возрождали гражданскую авиацию в мирное время. Это история про ценности, дружбу, признание. Мы захотели поддержать фонд и ветеранов», — сообщили в пресс-службе компании. Как отметили в пресс-службе, — эмоциональные и поучительные рассказы о ветеранах прослушиваются на одном дыхании. Запись сопровождается историческими материалами о том, как в стране возрождали гражданскую авиацию. В подкастах рассказывается, как создавали самолеты, строили аэропорты, школу гражданских пилотов и задавали стандарты работы бортпроводников. Подкаст будут включать на борту каждого самолёта авиакомпании Smartavia с 25 апреля по 31 мая 2025 года. Также его можно будет услышать на сайте авиакомпании и в стриминговом сервисе VK Музыка в любое время
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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