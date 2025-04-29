NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России

Выход Дональда Трампа из мирного процесса по Украине может стать выгодной новостью для России. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).
«Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там присутствовать. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — пишет издание NI. В публикации отмечается, что Трамп известен своей прагматичностью и склонностью оценивать ситуацию с точки зрения пользы для США. По мнению авторов, нынешний президент мог прийти к выводу, что участие в урегулировании украинского конфликта не приносит Америке ощутимых выгод.
Трамп ранее уже заявлял о готовности выйти из процесса, если одна из сторон будет его саботировать, и подчеркивал, что не намерен затягивать переговоры. Ранее газета Financial Times сообщила, что американский президент может уже на текущей неделе прекратить участие в урегулировании конфликта на Украине. Эта перспектива вызвала тревогу среди представителей европейских и украинских властей.
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