NI: уход Трампа из мирного процесса по Украине будет хорошей новостью для России

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Трамп мог прийти к выводу, что участие в урегулировании конфликта не приносит Америке выгод
Трамп мог прийти к выводу, что участие в урегулировании конфликта не приносит Америке выгод Фото:

Выход Дональда Трампа из мирного процесса по Украине может стать выгодной новостью для России. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI).

«Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там присутствовать. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — пишет издание NI. В публикации отмечается, что Трамп известен своей прагматичностью и склонностью оценивать ситуацию с точки зрения пользы для США. По мнению авторов, нынешний президент мог прийти к выводу, что участие в урегулировании украинского конфликта не приносит Америке ощутимых выгод.

Трамп ранее уже заявлял о готовности выйти из процесса, если одна из сторон будет его саботировать, и подчеркивал, что не намерен затягивать переговоры. Ранее газета Financial Times сообщила, что американский президент может уже на текущей неделе прекратить участие в урегулировании конфликта на Украине. Эта перспектива вызвала тревогу среди представителей европейских и украинских властей.

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Выход Дональда Трампа из мирного процесса по Украине может стать выгодной новостью для России. Об этом пишет американское издание The National Interest (NI). «Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там присутствовать. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — пишет издание NI. В публикации отмечается, что Трамп известен своей прагматичностью и склонностью оценивать ситуацию с точки зрения пользы для США. По мнению авторов, нынешний президент мог прийти к выводу, что участие в урегулировании украинского конфликта не приносит Америке ощутимых выгод. Трамп ранее уже заявлял о готовности выйти из процесса, если одна из сторон будет его саботировать, и подчеркивал, что не намерен затягивать переговоры. Ранее газета Financial Times сообщила, что американский президент может уже на текущей неделе прекратить участие в урегулировании конфликта на Украине. Эта перспектива вызвала тревогу среди представителей европейских и украинских властей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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