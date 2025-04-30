Свердловчан предупредили о возможных отравлениях в майские праздники

В Свердловской области может возрасти число отравлений и различных травм во время майских праздников. На это указывает ежегодная статистика, сообщила замгубернатора — министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.
«Во время длительных выходных число обращений жителей за медицинской помощью традиционно возрастает, и сотрудники наших больниц к этому готовы. Отравления различной этиологии, травмы, обострение хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта — то наиболее распространенные проблемы, с которыми сталкиваются люди во время праздников, если забывают о чувстве меры», — передают слова Савиновой в пресс-службе свердловского минздрава.
В прошлом году с 1 по 9 мая в больницы из-за отравления попали 40 человек. Врачи связывают рост обращений к специалистам с пикниками, на которых выпивают алкоголь. При этом Савинова напомнила, что на природе есть клещи и ядовитые змеи, из-за которых также можно попасть в больницу.
Травмируются в праздники и дачники — из-за неосторожного обращения с садовым инвентарем. По словам врача-травматолога Режевской ЦРБ Антона Кузнецова, с дачи ко врачам поступают люди, которые наступили на гвоздь или упали на что-то острое. Нередко обращаются и после падений с лестниц или стремянок.
Сейчас в регионе действует противопожарный режим — в лес ходить нельзя и шашлыки жарить тоже. При этом от барбекю можно и не отказываться. Список мест, где можно готовить на мангале без нарушений этого режима, смотрите в материале URA.RU.
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