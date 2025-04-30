МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзяко**

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) Тихон Дзядко ( признан иноагентом на территории РФ) объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.
«Тихон Викторович Дзядко** 23.06.1987... основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — заявлено в карточке базы розыска. Про какую именно статью УК РФ идет речь — не говорится.
В 2022 году после начала проведения специальной военной операции, генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» из-за публикаций фейков. После Дзядко сообщил о своем временном отъезде из России.
*СМИ, выполняющее функции иноагента
**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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