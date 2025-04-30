МВД объявило в розыск главреда «Дождя»* Тихона Дзяко**

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МВД разыскивает главреда «Дождя»* Тихона Дзяко**
МВД разыскивает главреда «Дождя»* Тихона Дзяко** Фото:

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) Тихон Дзядко ( признан иноагентом на территории РФ) объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России.

«Тихон Викторович Дзядко** 23.06.1987... основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — заявлено в карточке базы розыска. Про какую именно статью УК РФ идет речь — не говорится. 

В 2022 году после начала проведения специальной военной операции, генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» из-за публикаций фейков. После Дзядко сообщил о своем временном отъезде из России.

*СМИ, выполняющее функции иноагента

**Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ

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Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иноагентом в РФ) Тихон Дзядко ( признан иноагентом на территории РФ) объявлен в федеральный розыск. Информация об этом появилась в базе данных Министерства внутренних дел России. «Тихон Викторович Дзядко** 23.06.1987... основания для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — заявлено в карточке базы розыска. Про какую именно статью УК РФ идет речь — не говорится.  В 2022 году после начала проведения специальной военной операции, генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к радиостанции «Эхо Москвы» и телеканалу «Дождь» из-за публикаций фейков. После Дзядко сообщил о своем временном отъезде из России. *СМИ, выполняющее функции иноагента **Физическое лицо, признанное иноагентом на территории РФ
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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