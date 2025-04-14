В Пермском крае вдвое увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил

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Открытый огонь особо опасен весной и летом
Открытый огонь особо опасен весной и летом Фото:

На территории Пермского края с 30 апреля вводится особый противопожарный режим. Это предусматривает различные запреты: нельзя разводить костры около зданий и в лесах, выжигать сухую траву и другие. С введением особого режима штрафы за подобные нарушения вырастают в два раза, отмечают в региональном министерстве территориальной безопасности.

«С 30 апреля по 10 мая на всей территории Прикамья вводится особый противопожарный режим. За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается вдвое», — говорится на странице минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Обычно штрафы за несоблюдение мер противопожарной безопасности составляют от пяти тысяч рублей для физлиц до 400 тысяч для юридических.

Пожароопасный сезон для 29 муниципалитетов власти Пермского края объявили с 15 апреля. Это Пермь, ЗАТО Звездный, Чайковский, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Лысьвенский, Карагайский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Оханский, Осинский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Частинский, Чернушинский, и Чусовской округа.

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На территории Пермского края с 30 апреля вводится особый противопожарный режим. Это предусматривает различные запреты: нельзя разводить костры около зданий и в лесах, выжигать сухую траву и другие. С введением особого режима штрафы за подобные нарушения вырастают в два раза, отмечают в региональном министерстве территориальной безопасности. «С 30 апреля по 10 мая на всей территории Прикамья вводится особый противопожарный режим. За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается вдвое», — говорится на странице минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Обычно штрафы за несоблюдение мер противопожарной безопасности составляют от пяти тысяч рублей для физлиц до 400 тысяч для юридических. Пожароопасный сезон для 29 муниципалитетов власти Пермского края объявили с 15 апреля. Это Пермь, ЗАТО Звездный, Чайковский, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Лысьвенский, Карагайский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Оханский, Осинский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Частинский, Чернушинский, и Чусовской округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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