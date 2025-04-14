В Пермском крае вдвое увеличат штрафы за нарушение противопожарных правил

На территории Пермского края с 30 апреля вводится особый противопожарный режим. Это предусматривает различные запреты: нельзя разводить костры около зданий и в лесах, выжигать сухую траву и другие. С введением особого режима штрафы за подобные нарушения вырастают в два раза, отмечают в региональном министерстве территориальной безопасности.
«С 30 апреля по 10 мая на всей территории Прикамья вводится особый противопожарный режим. За несоблюдение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы. В условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается вдвое», — говорится на странице минтербеза в соцсети «ВКонтакте». Обычно штрафы за несоблюдение мер противопожарной безопасности составляют от пяти тысяч рублей для физлиц до 400 тысяч для юридических.
Пожароопасный сезон для 29 муниципалитетов власти Пермского края объявили с 15 апреля. Это Пермь, ЗАТО Звездный, Чайковский, Бардымский, Березовский, Большесосновский, Верещагинский, Добрянский, Еловский, Ильинский, Кишертский, Краснокамский, Куединский, Кунгурский, Лысьвенский, Карагайский, Нытвенский, Октябрьский, Ординский, Оханский, Осинский, Очерский, Пермский, Сивинский, Суксунский, Уинский, Частинский, Чернушинский, и Чусовской округа.
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