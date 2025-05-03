В Пермском крае опрокинулся автобус, 12 человек пострадали: все подробности

В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. Что известно о причинах аварии и количестве пострадавших — в материале URA.RU.
Что произошло
В Суксунском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В салоне находилось 30 человек. Инцидент произошел 4 мая в 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.
Причины ДТП
По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии.
Пострадавшие
В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!