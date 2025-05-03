03 мая 2025

В Пермском крае опрокинулся автобус, 12 человек пострадали: все подробности

В Пермском крае опрокинулся автобус с пассажирами
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла у деревни Шахарово
Авария произошла у деревни Шахарово Фото:

В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. Что известно о причинах аварии и количестве пострадавших — в материале URA.RU.

Что произошло

В Суксунском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В салоне находилось 30 человек. Инцидент произошел 4 мая в 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием. 

Причины ДТП

По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии.

Пострадавшие

В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение. 

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В Суксунском округе Пермского края утром 4 мая опрокинулся экскурсионный автобус. Медпомощь потребовалась 12 пассажирам, двое из которых получили травмы средней степени тяжести. Что известно о причинах аварии и количестве пострадавших — в материале URA.RU. Что произошло В Суксунском округе произошло ДТП с экскурсионным автобусом. В салоне находилось 30 человек. Инцидент произошел 4 мая в 5:45 на 140-ом километре автодороги Кострома — Шарья — Киров — Пермь. В районе деревни Шахарово водитель автобуса Yutong 1981 года рождения допустил съезд в правый кювет с последующим опрокидыванием.  Причины ДТП По версии СМИ, водитель резко выкрутил руль, чтобы не сбить внезапно выбежавшую на проезжую часть собаку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Доклад о ходе проверки затребовал глава СКР Александр Бастрыкин. Прокуратура Суксунского района организовала проверку аварии. Пострадавшие В результате ДТП за медпомощью обратились 12 человек. Один из них — несовершеннолетний. Двое травмированных госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Остальные — отправлены на амбулаторное лечение. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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