03 мая 2025

Власти выяснили, какому числу пермяков интересны разовые билеты на проезд

Разовый билет в общественном транспорте Перми используют 170 горожан ежедневно
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермские автобусы и трамваи полностью перевели на безналичную систему оплаты
Пермские автобусы и трамваи полностью перевели на безналичную систему оплаты Фото:

После старта продажи разовых билетов в Перми выяснилось, что их ежедневно используют для поездок в трамваях и автобусах 170 горожан. Подсчетом занимались специалисты городского департамента транспорта.

«В Перми с 15 по 25 апреля было совершено 1678 поездок по разовым билетам (примерно 170 — в день). За этот же период общий объем оплаченных поездок составил порядка 5,7 млн рублей», — на пресс-службу ведомства ссылается издание «Текст».

Продажу одноразовых билетов запустили 12 апреля. Приобрести их можно, к примеру, на железнодорожных станциях Пермь-1 и Пермь-2, в отделениях почтовой связи, на автовокзале, а также в ряде других точек центра и пригорода. Цена билета — 57 рублей.

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После старта продажи разовых билетов в Перми выяснилось, что их ежедневно используют для поездок в трамваях и автобусах 170 горожан. Подсчетом занимались специалисты городского департамента транспорта. «В Перми с 15 по 25 апреля было совершено 1678 поездок по разовым билетам (примерно 170 — в день). За этот же период общий объем оплаченных поездок составил порядка 5,7 млн рублей», — на пресс-службу ведомства ссылается издание «Текст». Продажу одноразовых билетов запустили 12 апреля. Приобрести их можно, к примеру, на железнодорожных станциях Пермь-1 и Пермь-2, в отделениях почтовой связи, на автовокзале, а также в ряде других точек центра и пригорода. Цена билета — 57 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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