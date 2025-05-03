Власти выяснили, какому числу пермяков интересны разовые билеты на проезд

После старта продажи разовых билетов в Перми выяснилось, что их ежедневно используют для поездок в трамваях и автобусах 170 горожан. Подсчетом занимались специалисты городского департамента транспорта.
«В Перми с 15 по 25 апреля было совершено 1678 поездок по разовым билетам (примерно 170 — в день). За этот же период общий объем оплаченных поездок составил порядка 5,7 млн рублей», — на пресс-службу ведомства ссылается издание «Текст».
Продажу одноразовых билетов запустили 12 апреля. Приобрести их можно, к примеру, на железнодорожных станциях Пермь-1 и Пермь-2, в отделениях почтовой связи, на автовокзале, а также в ряде других точек центра и пригорода. Цена билета — 57 рублей.
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