В ближайшие дни в Прикамье ожидают повышения уровня воды на Колве и Вишере

В ближайшие два-три дня на территории Пермского края существенно повысится уровень воды в двух реках. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«Прогнозируемый рост уровня воды на Колве — в Чердыни, а на Вишере — в Рябинино. Именно Вишера в ближайшие дни начнет давать основной приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале центра.
Ранее URA.RU писало, что Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками оказались в зоне риска из-за половодья. В конце апреля затопило мост под Кунгуром. Паводковые воды зашли на десятки участков в Кукуштане. В муниципалитетах вводят режим повышенной готовности. О том, что делать в случе ЧП — узнаете из нашей публикации.
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