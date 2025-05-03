03 мая 2025

В ближайшие дни в Прикамье ожидают повышения уровня воды на Колве и Вишере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вишера обеспечит основной приток воды в Камское водохранилище
Вишера обеспечит основной приток воды в Камское водохранилище Фото:

В ближайшие два-три дня на территории Пермского края существенно повысится уровень воды в двух реках. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«Прогнозируемый рост уровня воды на Колве — в Чердыни, а на Вишере — в Рябинино. Именно Вишера в ближайшие дни начнет давать основной приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале центра.

Ранее URA.RU писало, что Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками оказались в зоне риска из-за половодья. В конце апреля затопило мост под Кунгуром. Паводковые воды зашли на десятки участков в Кукуштане. В муниципалитетах вводят режим повышенной готовности. О том, что делать в случе ЧП — узнаете из нашей публикации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие два-три дня на территории Пермского края существенно повысится уровень воды в двух реках. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «Прогнозируемый рост уровня воды на Колве — в Чердыни, а на Вишере — в Рябинино. Именно Вишера в ближайшие дни начнет давать основной приток воды в Камское водохранилище», — указано в telegram-канале центра. Ранее URA.RU писало, что Александровск вместе с Чусовым и еще двумя поселками оказались в зоне риска из-за половодья. В конце апреля затопило мост под Кунгуром. Паводковые воды зашли на десятки участков в Кукуштане. В муниципалитетах вводят режим повышенной готовности. О том, что делать в случе ЧП — узнаете из нашей публикации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...