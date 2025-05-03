03 мая 2025

Живодер выбросил кошек из окна во время сильного дождя с градом в Кунгуре. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Одно из животных сильно повредило лапу (архивное фото)
Одно из животных сильно повредило лапу (архивное фото) Фото:

Житель Кунгур (Пермский край) выбросил кошек из окна во время сильного дождя с градом. Инцидент по улице Труда, 43а засняли на видео очевидцы из соседнего дома.

«Кошек выбросили на крышу крыльца. Животные начали метаться, пытаясь вернуться в квартиру. Но хозяин, захлопнул оконную створку, защемив лапу одному животному, повредив конечность. Кошка после этого забилось к коробу, где проходят провод, и жалобно звала на помощь», — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур».

Горожане объяснили, что к моменту прибытия спасателей окно уже было распахнуто. Кошка с поврежденной лапой запрыгнула обратно. Дальнейшая судьба животных неизвестна.

Местные жители заявили, что собираются написать заявление в полицию. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Житель Кунгур (Пермский край) выбросил кошек из окна во время сильного дождя с градом. Инцидент по улице Труда, 43а засняли на видео очевидцы из соседнего дома. «Кошек выбросили на крышу крыльца. Животные начали метаться, пытаясь вернуться в квартиру. Но хозяин, захлопнул оконную створку, защемив лапу одному животному, повредив конечность. Кошка после этого забилось к коробу, где проходят провод, и жалобно звала на помощь», — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур». Горожане объяснили, что к моменту прибытия спасателей окно уже было распахнуто. Кошка с поврежденной лапой запрыгнула обратно. Дальнейшая судьба животных неизвестна. Местные жители заявили, что собираются написать заявление в полицию. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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