Житель Кунгур (Пермский край) выбросил кошек из окна во время сильного дождя с градом. Инцидент по улице Труда, 43а засняли на видео очевидцы из соседнего дома.
«Кошек выбросили на крышу крыльца. Животные начали метаться, пытаясь вернуться в квартиру. Но хозяин, захлопнул оконную створку, защемив лапу одному животному, повредив конечность. Кошка после этого забилось к коробу, где проходят провод, и жалобно звала на помощь», — цитирует своих подписчиков telegram-канал «ЧП Кунгур».
Горожане объяснили, что к моменту прибытия спасателей окно уже было распахнуто. Кошка с поврежденной лапой запрыгнула обратно. Дальнейшая судьба животных неизвестна.
Местные жители заявили, что собираются написать заявление в полицию. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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