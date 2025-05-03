В связи с Днем Победы в Прикамье отдельной категории граждан 6 мая досрочно начислят пенсии. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.
«В связи с приближающимися майскими праздниками будет досрочно перечислена пенсия за май гражданам, получающим денежные средства через банк 8-го числа. Они поступят пенсионерам во вторник, 6 мая», — указано в telegram-канале ведомства.
С 12 мая выплаты пенсий через банки возобновятся по стандартному расписанию. Досрочное перечисление средств распространяется на все категории платежей, включая страховые, социальные, накопительные пенсии, а также выплаты по инвалидности и старости. Если вместе с пенсией гражданам начисляются иные выплаты, они также будут перечислены заранее на указанный счет. Перевод средств будет произведен автоматически.
Жители Пермского края, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Доставка пенсий таким образом продлится до 26 мая.
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