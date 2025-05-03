03 мая 2025

Грузовик насмерть сбил пешехода ночью на объездной трассе Перми. Видео

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Смертельная авария произошла на 2-ом километре Восточного обхода
Смертельная авария произошла на 2-ом километре Восточного обхода Фото:

В ночь на 4 мая на Восточном обходе Перми произошла смертельная авария с участием большегруза. В результате погиб пешеход, передает Госавтоинспекция Прикамья.

«Водитель Volvo 1959 года рождения допустил наезд на пешехода 1988 года рождения. По предварительным данным, мужчина двигался по проезжей части попутно движению транспортных средств. В результате аварии пешеход скончался на месте», — указано в telegram-канале ведомства.

Правоохранители занимаются проверкой ДТП. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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В ночь на 4 мая на Восточном обходе Перми произошла смертельная авария с участием большегруза. В результате погиб пешеход, передает Госавтоинспекция Прикамья. «Водитель Volvo 1959 года рождения допустил наезд на пешехода 1988 года рождения. По предварительным данным, мужчина двигался по проезжей части попутно движению транспортных средств. В результате аварии пешеход скончался на месте», — указано в telegram-канале ведомства. Правоохранители занимаются проверкой ДТП. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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