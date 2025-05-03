Смертельная авария произошла на 2-ом километре Восточного обхода
В ночь на 4 мая на Восточном обходе Перми произошла смертельная авария с участием большегруза. В результате погиб пешеход, передает Госавтоинспекция Прикамья.
«Водитель Volvo 1959 года рождения допустил наезд на пешехода 1988 года рождения. По предварительным данным, мужчина двигался по проезжей части попутно движению транспортных средств. В результате аварии пешеход скончался на месте», — указано в telegram-канале ведомства.
Правоохранители занимаются проверкой ДТП. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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